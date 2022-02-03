Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 03 Февраля 2022    19:49:55
|
Главная » Новости » Житомир » Власть » 2022 » Февраль » 3 » 14:42:59

Житомирского нардепа Сергея Кузьминых объявили в розыск

Сегодня, 14:42:50 840 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирского нардепа Сергея Кузьминых объявили в розыск

 3 февраля Национальное бюро объявило в розыск народного депутата Украины Сергея Кузьминых, разоблаченного на получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. 

В ведомстве сообщают, что решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов и отсутствия его по месту жительства. 
 

"Хотя подозреваемому надлежащим образом сообщили заранее о датах, времени и месте запланированных процессуальных действий, повестки о вызове народный избранник проигнорировал. 31 января 2022 года, защитник нардепа сообщила по телефону следствию, что сейчас депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не приедет. Однако, ни сам нардеп, ни его защитник отказывают сообщить следствию о заведении здравоохранения, в котором якобы находится подозреваемый. Таким образом действия подозреваемого относительно уклонения от явки и не сообщения о месте своего нахождения носят характер сокрытия от органов досудебного расследования, таким образом является безусловным основанием для объявления его в розыск", - пояснили в НАБУ




Разоблачение Кузьминых. Что известно


28 января в пресс-службе НАБУ заявили, что вместе с САП и Офисом генпрокурора разоблачили народного депутата во время получения неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн. 

Сергей Кузьминых в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №67 (Житомирская область).

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал задержание народного депутата Сергея Кузьминых.

В НАБУ сообщали, что Кузьминых проигнорировал три повестки о вызовах и не явился к правоохранителям.

По информации НАБУ, народный депутат получил 30-ти процентный откат за помощь в заключении контрактов между частной компанией и второй городской больницей Житомира.
Тэги: Сергей Кузьминых, НАБУ, розыск
Новости партнеров
Комментариев: 6
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 15:36:43, Сегодня [Материал]

Ну вот.. Зато как вышиванку носил! Как руку прикладывал к сердцу при прослушивании гимна! Тьфу! Воротит от тиких "пидаро-патриотов"!
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:43:43, Сегодня [Материал]

Откаты на больницах! Сколько людей померло.. а? В Китае расстреляли бы.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:48:50, Сегодня [Материал]

В розыск надо подать ещё руководство Житомир газ и Житомир энэрго. вы где взяли миллиарды долларов на выкуп народной собственности? А вы знаете что они не заплатили ни копейки за эти провода, столбы и трубы...никопейки!!!
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:50:51, Сегодня [Материал]

В понедельник 7 февраля народ собирается на площади Королева на тарифный Майдан в 12 часов дня.
danza
5 Светлана (danza)   • 17:19:52, Сегодня [Материал]

Он "готовится", переоформляет все имущество на других лиц, подчищает контакты. Все об этом знают, дали время. В противном случае его оперативно бы нашли.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:57:18, Сегодня [Материал]

В 12 часов дня на Майдане Королёва.. Пойдём и на Селецкую там перекупы и здание народное тоже сп.здили. Штрафы они развозят...ну.ну! Как вы умудрились заехать в Государственное здание а? Коперфилд помог?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus