Житомирского нардепа Сергея Кузьминых объявили в розыск

3 февраля Национальное бюро объявило в розыск народного депутата Украины Сергея Кузьминых, разоблаченного на получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды.
В ведомстве сообщают
, что решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов и отсутствия его по месту жительства.
"Хотя подозреваемому надлежащим образом сообщили заранее о датах, времени и месте запланированных процессуальных действий, повестки о вызове народный избранник проигнорировал. 31 января 2022 года, защитник нардепа сообщила по телефону следствию, что сейчас депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не приедет. Однако, ни сам нардеп, ни его защитник отказывают сообщить следствию о заведении здравоохранения, в котором якобы находится подозреваемый. Таким образом действия подозреваемого относительно уклонения от явки и не сообщения о месте своего нахождения носят характер сокрытия от органов досудебного расследования, таким образом является безусловным основанием для объявления его в розыск", - пояснили в НАБУ
Разоблачение Кузьминых. Что известно
28 января в пресс-службе НАБУ заявили, что вместе с САП и Офисом генпрокурора разоблачили народного депутата
во время получения неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн.
Сергей Кузьминых в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №67 (Житомирская область).
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал задержание
народного депутата Сергея Кузьминых.
В НАБУ сообщали, что Кузьминых проигнорировал три повестки
о вызовах и не явился к правоохранителям.
По информации НАБУ
, народный депутат получил 30-ти процентный откат за помощь в заключении контрактов между частной компанией и второй городской больницей Житомира.