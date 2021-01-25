Николая Суслика взяли под стражу с залогом в 125 тысяч гривен

"Действительно, в четверг на прошлой неделе задержали на получении неправомерной выгоды в размере 123 000 гривен начальника департамента здравоохранения. В ближайшие дни будет проведено судебное заседание, где будет принято решение об отстранении Николая Суслика от занимаемой должности на время проведения досудебного расследования. В настоящее момент согласно с функциональными обязанностями департаментом руководит заместитель директора. После принятия решения об отстранении Николая Суслика от занимаемой должности, исполнение обязанностей директора департамента будет возложено на одного из работников департамента. У меня не было никаких претензий к Николаю Суслику, как к специалисту. Вместе с тем, факт его задержания свидетельствует о том, что независимо от должностей все равны перед законом", - отметил во время брифинга председатель ОГА Виталий Бунечко.