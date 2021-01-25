Николая Суслика взяли под стражу с залогом в 125 тысяч гривен

Директора областного департамента здравоохранения Николая Суслика взяли под стражу и собираются отстранить от занимаемой должности на время проведения расследования.
Меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 125 000 гривен Николаю Суслику выбрал Подольский районный суд Киева, информирует "Суспільне
".
Сегодня, 25 января, должен рассматриваться вопрос об отстранении обвиняемого во взяточничестве чиновника областной администрации от должности. На время расследования выполнять его обязанности назначат кого-то из сотрудников департамента.
"Действительно, в четверг на прошлой неделе задержали на получении неправомерной выгоды в размере 123 000 гривен начальника департамента здравоохранения. В ближайшие дни будет проведено судебное заседание, где будет принято решение об отстранении Николая Суслика от занимаемой должности на время проведения досудебного расследования. В настоящее момент согласно с функциональными обязанностями департаментом руководит заместитель директора. После принятия решения об отстранении Николая Суслика от занимаемой должности, исполнение обязанностей директора департамента будет возложено на одного из работников департамента. У меня не было никаких претензий к Николаю Суслику, как к специалисту. Вместе с тем, факт его задержания свидетельствует о том, что независимо от должностей все равны перед законом", - отметил во время брифинга председатель ОГА Виталий Бунечко.
Также Бунечко добавил, что в области инициируют проверки Госаудитслужбой Украины использования всех "коронавирусных" средств коммунальными некоммерческими предприятиями.
Предыстория
Вечером 21 января стало известно о задержании СБУ директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика
.
22 января стало известно, что Николай Суслика требовал "откат"
со средств, выделенных на противодействие пандемии COVID-19.
а Суслик в телефон на стуле втыкает