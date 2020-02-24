Сухомлин пообещал, что Житомир вскоре получит самый современный в Украине водоканал. ФОТО

"Мы находимся на площадке, где строится цех, будут механически очищать воду. Решетки очищают сточные воды от любых загрязнений, а песколовки удаляют песок, который необходимо удалить из сточных вод, чтобы он не снашивал очистные сооружения. Далее - удаление из решеток того, что из них получили, и утилизация твердой грязи", - объясняет директор предприятия Андрей Никитин.

"В этом году планируется строительство станции очистки воды, а это - сердце водоканала. Продолжаются работы по замене магистральных водопроводов, дюкеров. Главной канализационной насосной станции в Житомире много лет, и благодаря сотрудничеству со Всемирным банком и немецким правительством мы в прошлом году получили гранты для проведения полной реконструкции главной канализационной станции - 8 млн евро. Через несколько лет мы получим новый водоканал - самый современный в Украине. Улучшится ситуация с водой и экологией", - отметил мер Житомира.