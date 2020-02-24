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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 24 » 08:19:01

Сухомлин пообещал, что Житомир вскоре получит самый современный в Украине водоканал. ФОТО

Сегодня, 08:47:01 2758 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сухомлин пообещал, что Житомир вскоре получит самый современный в Украине водоканал. ФОТО

 В Житомире продолжаются работы по обновлению и реконструкции очистных сооружений канализации и объектов Житомирводоканала за средства Всемирного банка. Строительства осуществляется словенской компанией "Езотех". Срок ввода в эксплуатацию - ноябрь 2021 года.

Как проходит модернизация, шла речь на выездном брифинге, во время которого руководство КП "Житомирводоканал" и власти города рассказали о будущем процессе очистки воды и показали ход выполнения реконструкции.

Отмечено, что очистные сооружения канализации строятся по лучшим немецким стандартам, который позволит на 100% очистить более тяжелые загрязнения, в том числе фосфаты и азот. Все процессы, которые сейчас выполняются вручную, должны осуществляться автоматически. Это касается регулирования самоочистки, подачи кислорода, смешивания и прочее.

Сегодня на двух площадках очистных сооружений в Житомире работает 149 человек, после реконструкции - будут работать 39.
 

"Мы находимся на площадке, где строится цех, будут механически очищать воду. Решетки очищают сточные воды от любых загрязнений, а песколовки удаляют песок, который необходимо удалить из сточных вод, чтобы он не снашивал очистные сооружения. Далее - удаление из решеток того, что из них получили, и утилизация твердой грязи", - объясняет директор предприятия Андрей Никитин.









Он добавляет, что в ближайшее время будет представлена стратегия предприятия, где пропишут, как должен измениться тариф.

Кроме того, сейчас дорабатывается проект по строительству биогазовых станций, которые покроют 85% потребления электроэнергии новыми очистными сооружениями. Ведь, как указано во время встречи, ил - это большая энергетическая возможность для добычи биогаза, его сжигание и преобразование в электрическую энергию.

Также планируется создать инфраструктуру для того, чтобы все сопроводительные процессы очистки проходили на самом высоком уровне. Речь идет о лаборатории с новым современным оборудованием, освещением, мастерскими для ремонта, гаражом техники.

Городской голова Сергей Сухомлин утверждает, что Житомир - единственный город в Украине, где строят очистные сооружения канализации такого уровня, а новейшая схема очистки воды соответствует европейским стандартам.
 

"В этом году планируется строительство станции очистки воды, а это - сердце водоканала. Продолжаются работы по замене магистральных водопроводов, дюкеров. Главной канализационной насосной станции в Житомире много лет, и благодаря сотрудничеству со Всемирным банком и немецким правительством мы в прошлом году получили гранты для проведения полной реконструкции главной канализационной станции - 8 млн евро. Через несколько лет мы получим новый водоканал - самый современный в Украине. Улучшится ситуация с водой и экологией", - отметил мер Житомира.


Подробнее о реконструкции канализационной системы Житомира читайте по ссылке.











Тэги: очистные сооружения, Сухомлин, реконструкция, водоканал, Житомир
Комментариев: 7
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:28:19, Сегодня [Материал]
+8

Можно идеально очищать воду, но с этими водопроводами это большого значения не имеет, до потребителя она дойдет грязной и вонючей.
Dimm
6 Димм (Dimm)   • 13:53:26, Сегодня [Материал]
0

Главное, что бы до потребителя патежки с новыми тарифами доходили
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 09:39:58, Сегодня [Материал]
+2

Дай-то бог. А то возде канализационной станции из предыдущего материала (Смолянка, возле Рудя) в Тетерев впадает речка-говнотечка Мала Путятинка, так при её впадении в Тетерев намыты обширные острова из говна, наполовину перекрывшие русло Тетерева...
https://prnt.sc/r6rq9u
Armen21
3 МАКС (Armen21)   • 12:20:15, Сегодня [Материал]
+2

Сказочники...Вы вначале, хоть Боржоми пустите, пока она по убитому водопроводу пройдет, на выходе получите техническую воду. Углем они будут очищать, клоуны...
MAS-ter
4 Mast (MAS-ter)   • 12:58:21, Сегодня [Материал]
+1

Обещалкин. Как там дела с аэропортом?
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 13:05:51, Сегодня [Материал]
+1

> Он добавляет, что в ближайшее время будет представлена стратегия предприятия, где пропишут, как должен измениться тариф.
Т.е. буквально пару дней назад повышали тариф для погашения кредита на эту стройку века, после еще на 1 грн подняли за очистку углем... и вот теперь еще раз скорее всего повысят? Харош-харош!!
Осталось еще пану мэру вспомнить, что до сраки эти инновации со старыми ржавыми трубами. В итоге мы будем платить еще больше приблизительно за ту же самую воду что и сейчас. Зато мэр сможет смело поехать к какому-то Шустеру на шоу и выпендриться как гениальный современный мэр страны.
Dimm
7 Димм (Dimm)   • 13:57:05, Сегодня [Материал]
+1

Мне становится страшно за наши тарифы.
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