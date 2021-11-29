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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Ноябрь » 29 » 09:15:35

В Житомире в больнице скончался велосипедист, которого сбила фура

Вчера, 09:15:35 1369 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире в больнице скончался велосипедист, которого сбила фура

 В больнице скончался велосипедист, который 26 ноября в Житомире попал под колеса грузовика. ДТП произошло на перекрестке проспекта Независимости и улицы Покровской.

Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Житомирской области.

"Предварительно установлено, что около 12:40 водитель габаритного грузовика Renault Magnum, 56-летний житель г. Полтавы, поворачивая направо с проспекта Независимости на ул. Покровскую в Житомире, совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном с ним направлении. Мужчина, 68-летний житомирянин с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти жизнь потерпевшему не удалось", - рассказали в полиции.



Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются в рамках уголовного производства.
Тэги: Житомир, дтп
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Комментариев: 1
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 09:50:46, Вчера [Материал]

"удачно" камеру повесили
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