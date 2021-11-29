В Житомире в больнице скончался велосипедист, которого сбила фура

В больнице скончался велосипедист, который 26 ноября в Житомире попал под колеса грузовика. ДТП произошло на перекрестке проспекта Независимости и улицы Покровской.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"Предварительно установлено, что около 12:40 водитель габаритного грузовика Renault Magnum, 56-летний житель г. Полтавы, поворачивая направо с проспекта Независимости на ул. Покровскую в Житомире, совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном с ним направлении. Мужчина, 68-летний житомирянин с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти жизнь потерпевшему не удалось"
, - рассказали в полиции.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются в рамках уголовного производства.