95-я десантно-штурмовая бригада просит присвоить ей название «Полесская»

Депутаты Житомирского городского совета обратятся к Министру обороны Украины относительно присвоения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины названия «Полесская». Соответствующее решение принято 29 ноября на внеочередной сессии городского совета
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Как пояснили в мэрии, с такой просьбой обратилось командование воинской части 0281.
Справка
«С целью отличия боевых заслуг высоких показателей в боевой подготовке, образцовое выполнение возложенных боевых задач во время антитеррористической операции и операции Объединенных сил, участие в миротворческих миссиях под эгидой ООН предлагаю поддержать решение об обращении к Министру обороны Украины о присвоении бригаде «Полесская , – озвучил просьбу городской голова Сергей Сухомлин.
: 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада (95 ОДШБр, в/ч А0281, пп В1740) - военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Базируется в г. Житомире.
Бригада была создана как 95-й учебный центр, а впоследствии переформирована в бригаду. В 1990-х, 2000-х участвовала в международных учениях, миротворческих миссиях под эгидой ООН.
Весной 2014 года среди первых была поднята для отражения российской агрессии. Подразделения бригады участвовали в боях за Славянск, а затем – на разных участках фронта на востоке Украины. В июле-августе 2014 года подразделение бригады совершило многокилометровый рейд по тылам противника. С 2016 года бригада была переформирована в десантно-штурмовую и получила танковое подразделение.
Напомним, под Житомиром масштабными учениями отметили День Десантно-штурмовых войск
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