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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2021 » Ноябрь » 29 » 10:53:01

95-я десантно-штурмовая бригада просит присвоить ей название «Полесская»

Вчера, 10:53:01 1431 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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95-я десантно-штурмовая бригада просит присвоить ей название «Полесская»

 Депутаты Житомирского городского совета обратятся к Министру обороны Украины относительно присвоения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины названия «Полесская». Соответствующее решение принято 29 ноября на внеочередной сессии городского совета.

Как пояснили в мэрии, с такой просьбой обратилось командование воинской части 0281.
 

«С целью отличия боевых заслуг высоких показателей в боевой подготовке, образцовое выполнение возложенных боевых задач во время антитеррористической операции и операции Объединенных сил, участие в миротворческих миссиях под эгидой ООН предлагаю поддержать решение об обращении к Министру обороны Украины о присвоении бригаде «Полесская , – озвучил просьбу городской голова Сергей Сухомлин.


Справка: 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада (95 ОДШБр, в/ч А0281, пп В1740) - военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Базируется в г. Житомире.

Бригада была создана как 95-й учебный центр, а впоследствии переформирована в бригаду. В 1990-х, 2000-х участвовала в международных учениях, миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Весной 2014 года среди первых была поднята для отражения российской агрессии. Подразделения бригады участвовали в боях за Славянск, а затем – на разных участках фронта на востоке Украины. В июле-августе 2014 года подразделение бригады совершило многокилометровый рейд по тылам противника. С 2016 года бригада была переформирована в десантно-штурмовую и получила танковое подразделение.

Напомним, под Житомиром масштабными учениями отметили День Десантно-штурмовых войск.
Тэги: 95-я бригада, дшв, Житомир
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:52:08, Вчера [Материал]

95-я легендарная, должна навсегда остаться 95-й. То им не нравится цвет неба, поменяли береты, и надели на наших героев береты внутренних войск. Теперь им не нравится название 95-я. Лучше хищения уберите с военных скадов. Торговали пайками прямо в центре Житомире, на Корбутовке в торговом техникуме, продукты продавали тоннами . Преступники на скамью подсудимых так и не попали. Даже не возбудили уголовное дело!
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