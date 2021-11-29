Олег Дзюбенко: 100 років тому в Україні почався перший великий голод. Ми пам’ятаємо

100 колосків, квіти, лампадки та хвилина мовчання. Так Житомирська обласна організація партії «УДАР Віталія Кличка» вшанувала пам’ять жертв голодоморів біля «Сумуючого янгола» на майдані Путятинському. Про це повідомляють партійці на своїй сторінці у фейсбуці
. «Ударівці» наголошують: цей злочин проти українського народу не можна забувати.
«1921 рік. 100 років тому в Україні почався перший великий голод. Він тривав до літа 1923 і забрав майже мільйон українців. 1932-1933 роки. Ще один страшний Голодомор, втрати — понад 10 мільйонів людей. Майже половина з них — діти…Потім був повоєнний голод і знову найбільше померлих в Україні. Ми не забуваємо жертв радянського режиму і сьогодні вшановуємо пам’ять загиблих і ненароджених, усіх, не зміг пережити геноцид», – наголосив Олег Дзюбенко, лідер Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка».
Пам'ять про Голодомор переходить із покоління у покоління. «Я багато знаю про Голодомор, мені бабуся розказувала, як вони терли буряки на млинці, а вдома не було чого їсти, геть нічого. Дуже страшно, як тяжко люди тоді жили, що багато мільйонів померли від голоду
», – каже 8-річна житомирянка Надійка, яка з мамою прийшла покласти квіти до пам’ятника жертвам Голодомору.
День пам'яті жертв голодоморів — щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.
Пресслужба партії «УДАР Віталія Кличка»