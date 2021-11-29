Олег Дзюбенко: 100 років тому в Україні почався перший великий голод. Ми пам’ятаємо

«1921 рік. 100 років тому в Україні почався перший великий голод. Він тривав до літа 1923 і забрав майже мільйон українців. 1932-1933 роки. Ще один страшний Голодомор, втрати — понад 10 мільйонів людей. Майже половина з них — діти…Потім був повоєнний голод і знову найбільше померлих в Україні. Ми не забуваємо жертв радянського режиму і сьогодні вшановуємо пам’ять загиблих і ненароджених, усіх, не зміг пережити геноцид», – наголосив Олег Дзюбенко, лідер Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка».