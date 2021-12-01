«Экономический паспорт», двойное гражданство, переговоры с РФ: о чем говорил Зеленский в Раде

"Независимую от чужого влияния и чужих интересов, где закон один для всех и решает все, а не один решает все и для всех это закон. Где Конституция – это большой общественный договор, а не маленький кулуарный договорнячок. Где политики работают на 100% граждан, а не 20% ВВП одного гражданина", – сказал он.

"Мы начинали почти с ничем, и это правда. Сейчас есть почти все: больницы, койки, кислород, и самое главное – вакцина. Еще вчера мы не знали, как разделить первую партию вакцины в 500 тысяч доз. Сейчас доступны миллионы доз AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna", – отметил глава государства.

"И это тоже часть независимости, когда люди с равными правами ездят по ровным дорогам. За 30 лет украинцы стали классными водителями, научившись обходить ямы на дорогах. Впервые в истории оппозиция критикует власть за то, что она строит дороги и мосты. Особая критика "Большого строительства" раздается от тех, которые в свое время у власти не смогли сделать ни среднего строительства, ни маленького. Да и сами ездили по дорогам с дырами, оставляя такие же дыры в бюджете", – подчеркнул глава государства.