«Экономический паспорт», двойное гражданство, переговоры с РФ: о чем говорил Зеленский в Раде

В среду, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с посланием к народным депутатам. Обращение было посвящено 2,5 годам Зеленского на должности президента и касалось ситуации в Украине и положения нашей страны на международной арене.
В частности, глава государства затронул темы борьбы с олигархами и с пандемией коронавируса, войны на Донбассе и возвращения Крыма, информирует obozrevatel.
О борьбе с олигархами
Президент заявил, что 30 лет назад Украина сделали большой шаг, но не пошла дальше – "мы обрели независимую Украину, но так и не начали строить независимость".
"Независимую от чужого влияния и чужих интересов, где закон один для всех и решает все, а не один решает все и для всех это закон. Где Конституция – это большой общественный договор, а не маленький кулуарный договорнячок. Где политики работают на 100% граждан, а не 20% ВВП одного гражданина", – сказал он.
Зеленский выразил уверенность, что в борьбе с олигархами победит Украина.
О пандемии COVID-19
В ноябре в стране сделали 6,5 млн прививок, а в общей сложности – 24 млн прививок.
"Мы начинали почти с ничем, и это правда. Сейчас есть почти все: больницы, койки, кислород, и самое главное – вакцина. Еще вчера мы не знали, как разделить первую партию вакцины в 500 тысяч доз. Сейчас доступны миллионы доз AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna", – отметил глава государства.
Он поблагодарил украинских медиков за работу.
"Но я не хочу, чтобы сегодня главным словом моего обращения был "ковид", и не хочу, чтобы это было слово "локдаун". Я хочу, чтобы рядом со словом "Украина" всегда было слово "впервые", – добавил президент.
Об экономическом паспорте украинца
Зеленский планирует до 10 декабря внести в Верховую Раду законопроект об экономическом паспорте украинца.
В соответствии с этим документом средства от платы за использование недр будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины, которые по достижении совершеннолетия они смогут использовать для получения образования в Украине или покупки собственного жилья.
О потребительських кредитах
Глава государства анонсировал программу "Украинская мечта" по выдаче потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам под 5% в гривне. Кредиты будут выдаваться для покупки недвижимости, электромобилей и получения образования или смены профессии.
О повышении зарплат врачам
По словам президента, зарплата врачей за год выросла вдвое. С 1 января она составит минимум 20 000 грн, а средняя зарплата медиков будет 24 000 грн.
Также в 2022 году Украина начнет реконструкцию 48 областных многопрофильных больниц и 24 реабилитационных центров для ветеранов.
О снижении госдолга
Зеленский сообщил, что Украина по итогам 2021 года впервые с 2013-го снизит прямой госдолг ниже 50% ВВП.
О Соглашении об ассоциации с ЕС
Украина выполнила около 60% обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации, наша цель – имплементация Соглашения.
"По подсчетам правительства, в целом выполнено около 60% всех обязательств Украины по Соглашению, при чем 25% из них – только в этом году", – сказал глава государства.
О национальном авиаперевозчике
Первый рейс национального авиаперевозчика Ukrainian national airlines (UNA) состоится в 2022 году. До 2025-го будет полностью сформирован флот компании – не менее 20 новых современных суден. Будут открыты регулярные рейсы, как внутренние, так и внешние.
О "большой стройке"
За следующие 2 года Зеленский обещает построить 810 мостов и мостовых переходов в Украине, а также 15 тыс. км автодорог.
В рамках национальной программы восстановления мостов уже построено и обновлено 560 мостов и мостовых переходов, среди которых легендарный мост в Запорожье, который был недостроем 15 лет.
"И это тоже часть независимости, когда люди с равными правами ездят по ровным дорогам. За 30 лет украинцы стали классными водителями, научившись обходить ямы на дорогах. Впервые в истории оппозиция критикует власть за то, что она строит дороги и мосты. Особая критика "Большого строительства" раздается от тех, которые в свое время у власти не смогли сделать ни среднего строительства, ни маленького. Да и сами ездили по дорогам с дырами, оставляя такие же дыры в бюджете", – подчеркнул глава государства.
О двойном гражданстве
Зеленский внесет в Раду законопроект о двойном гражданстве. Он отметил, что знает, насколько вопрос множественного гражданства важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС.
"Нас 65 миллионов. Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины,равными украинцами", – сказал он.
О войне на Донбассе
Президент заявил о необходимости прямых перегоров с Россией по Донбассу.
"Восемь лет подряд мы боимся сознаться самим себе: мы не остановим войну без прямых переговоров с Российской Федерацией... Давайте поставим в этом вопросе точку", – подчеркнул Зеленский.
Также он заверил, что Украина в 2022 году полностью закроет очередь на жилье для ветеранов войны на востоке страны, а сразу после ветеранов начнется такой же процесс для всех военнослужащих.
Кроме того, в стране построят военный завод по изготовлению современных дронов, будет впервые запущена ракетная программа, программа восстановления украинского флота, создание кибервойск в Украине.
О "Крымской платформе"
По мнению главы государства, благодаря "Крымской платформе" Украина вернула Крым в мировую повестку дня.
"Крымская платформа" будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН. Мы ждем получения ею официального статуса международной организации", – рассказал он.
Также Зеленский пообещал, что для молодежи оккупированного Крыма и Донбасса образование в Украине будет доступно без ВНО в любом вузе.
О людях "почтенного возраста"
Президент заявил, что правильно говорить не пожилые люди, а люди "почтенного возраста". Для таких людей запущена программа доплат к пенсиям. А в ближайшее время Рада рассмотрит законопроект о накопительной пенсионной системе.
О судебной реформе
Зеленский признал, что в вопросе судебной реформы пока что гордиться нечем.
"Мы только в начале пути. Мы только проголосовали первые два закона. Судебная реформа в Украине начата не впервые, но впервые она будет доведена до конца", – заверил он.
О приложении Дія
Глава государства напомнил, что Украина стала первой страной в мире, которая ввела цифровой паспорт гражданина благодаря запуску Дії. В приложении доступны цифровой студенческий билет, страховка на авто, электронная подпись в смартфоне, цифровой налоговый номер, оплата налогов и штрафов, а ФЛП можно открыть за 10 минут.
"Независимость – это цифровая свобода от бюрократии... Государственным приложением Дія пользуются 11 миллионов человек", – сказал Зеленский.