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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 26 » 18:17:31

В Житомире начали обучать волонтерские отряды, которые будут реагировать на чрезвычайные ситуации

Сегодня, 18:17:31 342 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире начали обучать волонтерские отряды, которые будут реагировать на чрезвычайные ситуации

 В Житомирском городском совете начались учения волонтерских групп реагирования на чрезвычайные ситуации. Занятия продлятся в течение недели. Обучением планируют охватить 500 человек, информирует ЖГС.

Специалисты Национальной полиции рассказывают представителями житомирских медицинских и образовательных учреждений об основных алгоритмах действий, мерах безопасности и порядке действий до прибытия подразделений полиции на объекты.
 

"Цель занятий - максимальное обеспечение безопасности населения и уменьшение социального напряжения. Будем учить механизмам обнаружения подозрительных предметов и какими являются дальнейшие действия в случае их обнаружения", - говорит начальник отдела взрывотехнической службы ГУНП в Житомирской области Владимир Подкуйко.  




Основная задача волонтерских групп - выявить подозрительный предмет и сообщить об этом в полицию.

"Во время дежурства волонтеры наблюдают за объектом (школой, детским садом). Если замечают подозрительные вещи, людей, поведение и тому подобное, - сообщают правоохранителям и связываются с закрепленным за учебным заведением участковым, полицейским офицером громады, патрульным. Каждая школа и детский сад имеют необходимые контакты. В случае сообщения о чрезвычайной ситуации - волонтерские группы помогают эвакуировать и выводить детей на улицу. С подозрительными предметами будут работать только специалисты", - отмечают в городском совете.

Специалисты отмечают: персонал также должен быть проинструктирован, как предотвратить панику и давку, сохранять спокойствие и действовать в соответствии с определенными алгоритмами. Эти алгоритмы до руководителей заведений доведены.

Порядок действий представителей образовательных и медицинских учреждений почти идентичны. Разница лишь в специфике самого объекта, его размерах, количестве персонала и находящихся там людей.





Фото: ЖГС
Тэги: заминирование, Житомир, волонтеры
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