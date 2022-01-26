В Житомире начали обучать волонтерские отряды, которые будут реагировать на чрезвычайные ситуации

В Житомирском городском совете начались учения волонтерских групп реагирования на чрезвычайные ситуации. Занятия продлятся в течение недели. Обучением планируют охватить 500 человек, информирует ЖГС
.
Специалисты Национальной полиции рассказывают представителями житомирских медицинских и образовательных учреждений об основных алгоритмах действий, мерах безопасности и порядке действий до прибытия подразделений полиции на объекты.
"Цель занятий - максимальное обеспечение безопасности населения и уменьшение социального напряжения. Будем учить механизмам обнаружения подозрительных предметов и какими являются дальнейшие действия в случае их обнаружения", - говорит начальник отдела взрывотехнической службы ГУНП в Житомирской области Владимир Подкуйко.
Основная задача волонтерских групп
- выявить подозрительный предмет и сообщить об этом в полицию.
"Во время дежурства волонтеры наблюдают за объектом (школой, детским садом). Если замечают подозрительные вещи, людей, поведение и тому подобное, - сообщают правоохранителям и связываются с закрепленным за учебным заведением участковым, полицейским офицером громады, патрульным. Каждая школа и детский сад имеют необходимые контакты. В случае сообщения о чрезвычайной ситуации - волонтерские группы помогают эвакуировать и выводить детей на улицу. С подозрительными предметами будут работать только специалисты"
, - отмечают
в городском совете.
Специалисты отмечают: персонал также должен быть проинструктирован, как предотвратить панику и давку, сохранять спокойствие и действовать в соответствии с определенными алгоритмами. Эти алгоритмы до руководителей заведений доведены.
Порядок действий представителей образовательных и медицинских учреждений почти идентичны. Разница лишь в специфике самого объекта, его размерах, количестве персонала и находящихся там людей.
Фото: ЖГС