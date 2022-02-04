Житомирщину признали самым экологичным регионом страны

Житомирщину признали самым чистым регионом Украины в экологическом рейтинге, который составил журнал Фокус
. В прошлом году Житомирская область была на втором месте.
Основным источником экологических проблем Житомирской области считаются сельскохозяйственные предприятия и скопление наземного транспорта. Как отмечают местные экоактивисты, в нашем регионе особенно проблемным является Новоград-Волынский район, где расположены мощные промышленные загрязнители.
Сам Житомир – на втором месте. В городе высокий уровень загрязнения атмосферы держится преимущественно за счет большого количества автотранспорта. Как близкая к столице транспортная артерия, город принимает на себя долю чрезмерной автомобильной нагрузки, от которой давно страдает Киев.
Наиболее опасными ученые считают газовые выбросы сельскохозяйственных предприятий, ведь они имеют высокое содержание азота и метана. Второй источник опасности – заводы и предприятия энергетической отрасли.
В сентябре и октябре 2021 года экологи наблюдали ощутимый всплеск загрязнения нижних слоев атмосферы. В частности, в поселке Барановка, далеком от крупных загрязнителей, уровень мелкодисперсной пыли размером 2,5 мкм достигал 247 единиц при норме до 50 единиц.
Авторы рейтинга отмечают, что уровень загрязнения водных ресурсов за последние два года уменьшился.
Эко-рейтинг: как считали
Рейтинг построен на официальных данных, опубликованных госучреждениями: Госстатом, Госводагентством, Национальным институтом рака.
"Статистические отчеты традиционно опаздывают, поэтому мы вынуждены оперировать цифрами за 2020 год"
, – говорят авторы.
Для оценки экологической ситуации в регионах Фокус выбрал шесть критериев:
- количество выбросов в атмосферу от стационарных и передвижных источников загрязнения;
- образование отходов I–III классов опасности (это, например, батарейки и ртутные приборы);
- объем загрязненных сточных вод;
- рост/снижение выбросов в атмосферу от передвижных источников загрязнения на одного человека;
- образование отходов в целом (I-IV классов опасности);
- количество заболеваний злокачественными новообразованиями.