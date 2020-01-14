В рейтинг крупнейших компаний без советского наследия попала одна из Житомирской области

"Сейчас насчитывает 60 станций, значительная часть из которых сосредоточена в центральном и западном регионах Украины. Среди них - пять АЗС под брендом Белорусская нефтяная компания. Оперирует одним из крупнейших парков бензовозов (примерно 200 единиц). Кроме заправочных станций также осуществляет мелко- и крупнооптовые поставки со своих нефтебаз. Нефтепродукты поставляются с Мозырского НПЗ (Беларусь)", - говорится в описании компании.