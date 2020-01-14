В рейтинг крупнейших компаний без советского наследия попала одна из Житомирской области

Издание Ліга.net составило первый рейтинг компаний без советского наследия. В него попали 50 крупнейших новых компаний Украины. Примечательно, что в списке нашлось место и компании родом из Житомирщины.
"Какую экономику построила Украина за 28 лет? Если изучить список просто крупнейших компаний, то, скорее, можно увидеть, как страна распорядилась советским наследием: энергетика и металлургия, созданные еще в СССР, собирают почти две трети выручки. Мы решили вынести за скобки компании, бизнес которых построен на еще советских активах. Этот критерий обновляет топ 50 крупнейших компаний страны на 70%. Но такой рейтинг намного лучше показывает новую экономику Украины и показывает, что появилось в стране благодаря предпринимательской энергии"
, - объясняют авторы рейтинга
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Билет в топ-50 крупнейших новых компаний стоил в прошлом году 6,7 млрд грн ($246 млн по среднегодовому курсу). Наибольших успехов в независимой Украине достигли ритейлеры (продуктовый, топливный, электроники), дистрибуторы и аграрии. Среди производственных компаний пробиться смогли только производители алкоголя, сигарет, Сандора и Кока-кола.
В топ 50 стучатся: айтишники, машиностроители, фармацевты и частные порты. А значит с каждым годом этот список будет становиться все интереснее и разнообразнее.
На 19-м месте рейтинга с выручкой в размере 13 миллиардов гривен расположилось ТОВ "УКРПАЛЕТСИСТЕМС", которое владеет одной из наиболее динамично развивающихся сетей АЗС - брендом UPG.
"Сейчас насчитывает 60 станций, значительная часть из которых сосредоточена в центральном и западном регионах Украины. Среди них - пять АЗС под брендом Белорусская нефтяная компания. Оперирует одним из крупнейших парков бензовозов (примерно 200 единиц). Кроме заправочных станций также осуществляет мелко- и крупнооптовые поставки со своих нефтебаз. Нефтепродукты поставляются с Мозырского НПЗ (Беларусь)", - говорится в описании компании.
По данным Консалтинговой группы А-95, UPG занимает пятое место в Украине по объемам импортных бензинов (получила 52 000 тонн бензинов в 2018 году). По данным госреестра юрлиц, компания зарегистрирована в Коростене. Конечным бенефициаром значится жительница Житомирской области Юлия Васьковская. В местных СМИ владельцем компании называют Владимира Петренко. Ему принадлежит фактически одноименная компания Юпиджи. В Житомире строительство АЗС под брендом UPG вызвало протесты
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В рейтинг крупнейших компаний без советского наследия попала одна из Житомирской области