В Житомирской области «социальные работники» обворовывают пенсионеров

"7 февраля в Житомирское райуправление полиции поступило сообщение о краже денег из дома 87-летней жительницы пгт Черняхова. Во время выяснения обстоятельств бабушка рассказала полицейским о том, что в этот же день в ее дом приходила женщина, которая назвалась представительницей социальной службы. Визитерша под предлогом донесения важной информации для пенсионеров выспросила о сбережениях пожилой хозяйки и о месте их хранения. Пенсионерка доверительно рассказала и показала домашний тайник", - говорится в сообщении.