В Житомирской области «социальные работники» обворовывают пенсионеров

В Житомирской области мошенники под видом социальных работников обворовывают пожилых людей. За прошедшие сутки от мошенников пострадала 87-летняя жительница пгт Черняхов. Об этом сообщили
в полиции.
"7 февраля в Житомирское райуправление полиции поступило сообщение о краже денег из дома 87-летней жительницы пгт Черняхова. Во время выяснения обстоятельств бабушка рассказала полицейским о том, что в этот же день в ее дом приходила женщина, которая назвалась представительницей социальной службы. Визитерша под предлогом донесения важной информации для пенсионеров выспросила о сбережениях пожилой хозяйки и о месте их хранения. Пенсионерка доверительно рассказала и показала домашний тайник", - говорится в сообщении.
После того, как незнакомка покинула дом, бабушка не нашла своего кошелька с 27 тысячами гривен.
Пенсионерка запомнила, что воровке было на вид около 30 лет. Она среднего роста, худощавого телосложения, имела темно-русые волосы. Была одета в короткую розовую куртку и светлый платок.
По факту кражи правоохранители начали уголовное производство.