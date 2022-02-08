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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Февраль » 8 » 10:48:33

В Житомирской области «социальные работники» обворовывают пенсионеров

Сегодня, 10:48:33 250 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области «социальные работники» обворовывают пенсионеров

 В Житомирской области мошенники под видом социальных работников обворовывают пожилых людей. За прошедшие сутки от мошенников пострадала 87-летняя жительница пгт Черняхов. Об этом сообщили в полиции.
 

"7 февраля в Житомирское райуправление полиции поступило сообщение о краже денег из дома 87-летней жительницы пгт Черняхова. Во время выяснения обстоятельств бабушка рассказала полицейским о том, что в этот же день в ее дом приходила женщина, которая назвалась представительницей социальной службы. Визитерша под предлогом донесения важной информации для пенсионеров выспросила о сбережениях пожилой хозяйки и о месте их хранения. Пенсионерка доверительно рассказала и показала домашний тайник", - говорится в сообщении.


После того, как незнакомка покинула дом, бабушка не нашла своего кошелька с 27 тысячами гривен.

Пенсионерка запомнила, что воровке было на вид около 30 лет. Она среднего роста, худощавого телосложения, имела темно-русые волосы. Была одета в короткую розовую куртку и светлый платок.

По факту кражи правоохранители начали уголовное производство.
Тэги: мошенники, кража, Житомирщина
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Комментариев: 1
luda-zt
1 Ludmila G (luda-zt)   • 11:20:41, Сегодня [Материал]

У нас государство неплохо обворовывает пенсионеров, но вот только этого не хочет видеть. А те соцработники делая такие поступки сам будут еще в худшей ситуации.
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