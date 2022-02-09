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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Февраль » 9 » 14:37:06

В житомирской колонии зафиксирована вспышка африканской чумы свиней: установлен 40-дневный карантин

Вчера, 14:37:06 886 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирской колонии зафиксирована вспышка африканской чумы свиней: установлен 40-дневный карантин

 В Житомирской исправительной колонии №4 зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Опасное заболевание свиней обнаружили в подсобном хозяйстве колонии, где выкармливались 95 животных. 

Об этом 9 февраля сообщил Житомирский городской совет.

Внеочередная городская чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия приняла решение всё поголовье свиней на территории колонии умертвить бескровным методом, сжечь и захоронить остатки трупов в месте их обнаружения. Место сожжения обработают хлорной известью. 

На территории обнаружения вспышки африканской чумы свиней установлен 40-дневный карантин.

Африканская чума свиней - остроинфекционное вирусное особо опасное заболевание свиней, которое характеризуется лихорадкой, кровоизлияниями, синюшностью кожи и высокой смертностью. Люди АЧС не болеют.
Тэги: колония, Житомир, чума, свиньи
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Комментариев: 7
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:52:21, Вчера [Материал]

То-то я смотрю, что преди нет, приболел он походу.
predi
2 predi (predi)   • 19:16:54, Вчера [Материал]

Та ні.
Ми врачі, зайняті, бо багато роботи. Лікуємо москвинських свиней від фашистського сказу.
А це твій автопортрет? Виглядаєш не айс, голова синя від бояри, пустий безумний погляд дурника з потухшими очима і рот нечестивого безумця. І нащо тебе так судьба покарала?
Звір є звір.
TerminatorUA
3 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 19:21:21, Вчера [Материал]

Ну и нах ты вылезла сюда укрсвинья? Читал, что с тобой сделают? Наконец-то умертвят тебя бескровным методом, сожгут и захоронить остатки трупов в месте их обнаружения. Место сожжения обработают хлорной известью.
predi
4 predi (predi)   • 19:26:20, Вчера [Материал]

Зеркальна хвороба невиліковна. Подивись в люстерко і знайдеш свій образ русішешвайне. До чого ж німці вміють дати точний образ кацапа. Хе,хе!
А тепер на тій мові котру ти розумієш ПНХ фашист іди сшибай серебряники в іншому місці, відповіді не буде.
TerminatorUA
5 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 19:31:53, Вчера [Материал]

Бла-бла-бла, а пока хохлы умертвляют укрпредисвиней. Как говорится, преди хрюкает, а караван идёт.
vovik-zt
6 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:25:50, Вчера [Материал]

По заголовку можна подумати що в Житомирі є колонія для свиней :) А по факту це ще треба постаратись щоб занести на режимний об'єкт африканську чуму!
TerminatorUA
7 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 21:29:57, Вчера [Материал]

"А по факту це ще треба постаратись щоб занести на режимний об'єкт африканську чуму!"

В смысле? Поставщик мог завезти уже зараженных свиней на режимный объект.
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