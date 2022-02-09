В житомирской колонии зафиксирована вспышка африканской чумы свиней: установлен 40-дневный карантин

В Житомирской исправительной колонии №4 зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Опасное заболевание свиней обнаружили в подсобном хозяйстве колонии, где выкармливались 95 животных.
Об этом 9 февраля сообщил
Житомирский городской совет.
Внеочередная городская чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия приняла решение всё поголовье свиней на территории колонии умертвить бескровным методом, сжечь и захоронить остатки трупов в месте их обнаружения. Место сожжения обработают хлорной известью.
На территории обнаружения вспышки африканской чумы свиней установлен 40-дневный карантин.
Африканская чума свиней
- остроинфекционное вирусное особо опасное заболевание свиней, которое характеризуется лихорадкой, кровоизлияниями, синюшностью кожи и высокой смертностью. Люди АЧС не болеют.