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Главная » Новости » Общество » 2022 » Март » 28 » 13:41:18

Где купить тироксин в Киеве, с доставкой в Украине

Сегодня, 13:41:39 210 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Где купить тироксин в Киеве, с доставкой в Украине

 В Украину поступило более 213 тысяч упаковок препарата L-тироксин В аптечные заведения Украины начала поступать новая партия левотироксина – препарата, используемого для тиреоидной терапии, передает Минздрав. Ранее сообщалось, что в аптеках наблюдается дефицит препаратов для щитовидной железы «Эутирокса» и «L-Тироксина». Таблетки остро необходимы людям с гипотериозом — дефицитом гормонов щитовидки.

В Украину поступило более 213 тыс. упаковок препарата L-тироксин от «Берлин-Хеми».

В аптеки начали отгружать:

  • L-тироксин в дозировке 50 мг – 59 760 упаковок,
  • L-тироксин в дозировке 75 мг – 35 748 упаковок,
  • L-тироксин в дозировке 100 мг – 75 568 упаковок,
  • L-тироксин в дозировке 125 мг – 27 060 упаковок,
  • L-тироксин в дозировке 150 мг – 15048 упаковок.

На сайте  Tabletki.ua указано, что в некоторых аптеках Киева лекарство сейчас нельзя заказать с доставкой, его можно приобрести только по живой очереди. 

Список аптек, и цены, где можно купить L-тироксин - Tabletki.ua.

Вместе с тем дистрибьюторами из складов компании «АСИНО» в аптечные заведения осуществляется доставка препарата «Эутирокс», который также содержит действующее вещество левотироксин.

Получить информацию о наличии препаратов для тиреоидной терапии в аптечных заведениях можно с помощью сервиса.

Напомним, из-за ажиотажа, вызванного российскими военными действиями, украинцы выкупили в аптеках запасы препаратов, предназначенных для лечения заболеваний щитовидной железы, в том числе медикаменты с действующим веществом левотироксин.
Тэги: аптеки, фармацевт, Здоровье, лекарства, L-тироксин, медицина
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