Анджелина Джоли приехала в Украину с гуманитарной миссией. Она пообедала с беженцами на вокзале и посетила интернат



Сначала на Джоли обратили внимание в местной кофейне. На видео, которое опубликовала в фейсбуке журналистка Майя Подгородецкая, американская актриса даёт автограф. Администратор кафе подтвердила Би-би-си, что Джоли посетила заведение 30 апреля.



Джоли посетила железнодорожный вокзал во Львове, куда ежедневно приезжают сотни эвакуированных из тех частей Украины, где идут боевые действия. СМИ называют этот вокзал «воротами в Европу», поскольку это один из основных пунктов, откуда беженцы направляются в другие страны. На видео агентства УНИАН актриса общается с украинцами. На фоне играет песня группы «Вопли Видоплясова». Джоли разделила обед с украинскими беженцами.

По данным УНИАН, на вокзале во Львове Джоли встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска, Донецкая область. Также она побывала в местном интернате.



Джоли занимает должность посла доброй воли ООН с 2001 года. Она встречалась с беженцами во многих странах — от Намибии и Сьерра-Леоне до Таиланда и Пакистана. В 2005 году организация наградила актрису гуманитарной премией. По данным УНИАН, на вокзале во Львове Джоли встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска, Донецкая область. Также она побывала в местном интернате.Джоли занимает должность посла доброй воли ООН с 2001 года. Она встречалась с беженцами во многих странах — от Намибии и Сьерра-Леоне до Таиланда и Пакистана. В 2005 году организация наградила актрису гуманитарной премией. Сначала на Джоли обратили внимание в местной кофейне. На видео, которое опубликовала в фейсбуке журналистка Майя Подгородецкая, американская актриса даёт автограф. Администратор кафе подтвердила Би-би-си, что Джоли посетила заведение 30 апреля.Джоли посетила железнодорожный вокзал во Львове, куда ежедневно приезжают сотни эвакуированных из тех частей Украины, где идут боевые действия. СМИ называют этот вокзал «воротами в Европу», поскольку это один из основных пунктов, откуда беженцы направляются в другие страны.

Во время рабочих поездок Джоли ведёт дневники, публикуемые на сайте ООН. В 2003 году она посетила Россию: среди прочего в Ингушетии она встретилась с беженцами из Чечни, в Северной Осетии осмотрела место строительства жилья для перемещённых лиц, а в Москве встретилась с просящими убежища иностранными семьями и посетила Морозовскую детскую больницу, пожертвовав ей 20 тысяч долларов.

Анджелина Джоли во время воздушной тревоги во Львове

Сегодня 30 апреля Американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли приехала во Львов с гуманитарной миссией, заметили местные жители. В её официальном аккаунте в инстаграме на момент публикации заметки ничего об этом не говорится.