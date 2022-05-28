Украинская православная церковь московского патриархата заявила о полной независимости от Москвы и осудила патриарха Кирилла

"Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине. Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви", - говорится в постановлении Собора УПЦ.

УПЦ также призвала власти Украины и России продолжать переговоры, чтобы остановить войну.

"Собор обращается к властям Украины и властям Российской Федерации с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие", - говорится в документе.

Легойда заявил, что РПЦ не получала обращений от Украинской церкви Русская православная церковь молится о сохранении единства с признаваемой ею канонической Украинской православной церковью, но не получала от нее обращений. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. «Поскольку в адрес Русской православной церкви не поступало обращений от Украинской православной церкви, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета», — пояснил представитель РПЦ. «Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития», — добавил Легойда. При этом, по мнению Легойды, Украинская православная церковь находится в очень тяжелом положении и испытывает давление со стороны властей, Православной церкви Украины (которую РПЦ считает раскольнической), некоторых представителей местной общественности и украинских СМИ. Ранее, глава Православной церкви Украины Епифаний предложил константинопольскому патриарху и предстоятелям поместных церквей лишить сана патриарха Владимира Гундяева (Кирилла).

Собор Украинской православной церкви МП выразил несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу боевых действий на Украине и принял изменения в устав УПЦ, которые означают ее полную самостоятельность.