ВОЗ предупреждает о грядущей «жестокой зиме» в Украине

Клюге отметил, что удары, нанесенные на этой неделе российской армией по Киеву, Днепру и многим другим городам по всей Украине, привлекли внимание всего мира к участи гражданского населения этой страны и самой ее системы здравоохранения.

Клюге выделили четыре приоритетных направления, по которым ВОЗ намерена работать в Украине.

Главной задачей он назвал восстановление объектов медицинской инфраструктуры, пострадавших от ударов. К настоящему времени ВОЗ помогла обучить около 11 тыс. медицинских работников, специалистов в самых разных областях, а также поставила Украине более 1300 тонн оборудования, от электрогенераторов до автомобилей скорой помощи, хирургических наборов, лекарства и вакцин.

Вторым приоритетом, по словам Клюге, является удовлетворение неотложных медицинских потребностей людей в районах, которые вновь перешли под контроль Украины. "Мы должны найти способы отреагировать на масштабы физических и психологических страданий, которым подверглись люди на этих территориях", - отметил координатор ВОЗ.

Он также напомнил, что ВОЗ вот уже несколько месяцев запрашивает доступ на оккупированные территории, такие как Мариуполь и другие части Донбасса, чтобы оценить, какая помощь требуется местному населению, и постараться оказать ее.

Третьим приоритетом Клюге называет подготовку к зиме. Поскольку многие люди в Украине из-за войны не имеют постоянного места жительства (по данным правительства Украины, с начала войны в стране было повреждено или разрушено более 800 тыс. домов), живут без отопления и электричества и часто переезжают с места на место, им может грозить переохлаждение, обморожение, воспаление легких, инсульты и инфаркты.

Эскалация конфликта в зимний период может привести к росту числа перемещенных лиц до 3 млн, а также к очередному исходу беженцев в соседние страны, считает ВОЗ.

По словам Клюге, могут обостриться и проблемы с психическим здоровьем. В настоящее время почти 10 млн человек потенциально подвержены риску психических расстройств, таких как стресс, тревога и депрессия.

Четвертым приоритетом, несмотря на продолжающиеся боевые действия, Клюге считает реформу здравоохранения в Украине, которая успешно началась до войны и начала приносить хорошие результаты.

Однако, как указывает представитель ВОЗ, согласно анализу Всемирного банка война может привести к тому, что 60% населения окажется за чертой бедности и не сможет позволить себе медицинские услуги, поэтому необходимо срочно разработать план, по которому больше украинцев смогут получить доступ к здравоохранению в предстоящие месяцы и годы.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что для многих пострадавших от войны жителей Украины будущая зима может стать крайне жестокой, поскольку в разрушенных районах страны они не смогут получить необходимой медицинской помощи.