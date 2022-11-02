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Главная » Новости » Экономика » 2022 » Ноябрь » 2 » 10:48:54

Графік відключення світла по регіонах України на 2 листопада

Сегодня, 10:48:54 360 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Графік відключення світла по регіонах України на 2 листопада

Сьогодні 2 листопада у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях з 6:00 було введено в дію графік відключення електрики. Для кожного регіону складено свій графік. 

"Шановні українці, дякуємо всім за розуміння і співпрацю сьогодні. Завтра нас всіх чекає ще один непростий день - тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. В яких областях - повідомимо завтра зранку. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами." - розповіли в Укренерго.
 
Докладнішу інформацію про відключення в вашому регіоні читайте на сайті ваших операторів системи розподілу електроенергії.
 
  • Київ - https://www.dtek-kem.com.ua/ua
  • Київська область - https://www.dtek krem.com.ua/ua
  • Харків - https://www.oblenergo.kharkov.ua/
  • Одеса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua
  • Львів - https://loe.lviv.ua/
  • Херсон - https://ksoe.com.ua/
  • Вінниця - https://voe.com.ua/
  • Дніпро - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua
  • Запоріжжя - https://www.zoe.com.ua/
  • Чернігів - https://chernihivoblenergo.com.ua/
  • Ужгород - https://zakarpat.energy/
  • Полтава - https://www.poe.pl.ua/
  • Хмельницький - https://hoe.com.ua/
  • Луцьк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
  • Тернопіль - https://www.toe.com.ua/
  • Кропивницький - https://kiroe.com.ua/
  • Житомир - https://www.ztoe.com.ua/
  • Суми - https://www.soe.com.ua/
  • Черкаси - http://www.cherkasyoblenergo.com/
  • Миколаїв - https://www.energy.mk.ua/
  • Чернівці - http://oblenergo.cv.ua/
  • Рівне - https://www.roe.vsei.ua/
  • Івано-Франківськ - https://www.oe.if.ua/uk
 
І пам’ятайте - чим більше ви сьогодні зекономили електроенергії, тим менше аварійних відключень відбулося.
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