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Главная » Новости » Технологии » 2023 » Февраль » 1 » 17:59:14

Как отключить настройки прокси на компьютере Mac

Вчера, 17:59:14 310 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как отключить настройки прокси на компьютере Mac

Это статья вам может понадобиться, если настройки прокси замедляют ваше интернет-соединение или блокируют доступ к определенному веб-контенту.

Прокси-сервер - это промежуточное соединение между вашим Mac и сайтами, которые вы посещаете в Интернете. Вместо того, чтобы Интернет обменивался данными непосредственно с вами, он сначала обменивается данными с прокси-сервером.


Несмотря на то, что прокси-сервер защищает вас от таких интернет-угроз, как нарушение конфиденциальности и вредоносное ПО, он также может замедлять ваше подключение к интернету и блокировать просмотр некоторого веб-контента. Поэтому мы вам советуем купить анонимные прокси сервера на сайте Onproxy.

Поэтому иногда вам может понадобиться отключить настройки прокси-сервера, чтобы пользоваться Интернетом без ограничений.

Что такое прокси?

Прокси-сервер - это посредник, который собирает ваши запросы и выдает результаты. Вместо того чтобы напрямую обращаться к веб-сайту, прокси-сервер сначала получает ваши запросы, собирает данные и предоставляет их вам.

Он получает вашу информацию, такую как местоположение и браузер, и направляет ее с другого IP-адреса, чтобы сохранить вашу информацию в тайне. Прокси может также скрывать ваши веб-запросы и блокировать не относящиеся к делу данные от веб-сервера, обеспечивая высокий уровень конфиденциальности в Интернете.

Безопасно ли отключать настройки прокси?
Если прокси-сервер может защитить вас при работе в Интернете, вы можете задаться вопросом, зачем его отключать. Вы можете отключить настройки прокси-сервера, не беспокоясь о безопасности, если он мешает скорости вашего интернета или блокирует просмотр определенных сайтов.

Однако если вы используете прокси-серверы, чтобы скрыть свой IP-адрес, отключать их не стоит; вместо этого включите VPN на своем Mac. Вот несколько надежных бесплатных VPN, которые вы можете установить на macOS.

Как отключить настройки прокси в macOS

Вы можете легко отключить или изменить настройки прокси на вашем Mac. Отключение прокси-серверов из приложения "Системные настройки" Mac отключит их в Safari и Google Chrome.

Следуйте простым инструкциям ниже:

  • Нажмите на меню Apple и выберите в выпадающем списке пункт Системные настройки.
  • Выберите Сеть в левой панели и нажмите Wi-Fi.
  • Включите Wi-Fi и оставайтесь подключенным к сети.
  • Нажмите Сведения о подключенной сети Wi-Fi и выберите Прокси слева.
  • Отключите все настройки прокси, которые вы видите здесь, и нажмите OK.
 

Возьмите Интернет без ограничений

Даже если прокси-серверы решают конкретные проблемы конфиденциальности и безопасности, они также могут быть ограничивающими. Прокси-серверы запрещают доступ к некоторым веб-сайтам, чтобы защитить вас, и хотя это хорошо для очевидных соображений безопасности, это блокирует просмотр некоторого веб-контента. Отключение настроек прокси отключает этот посреднический канал и позволяет получить прямой доступ к Интернету.
Тэги: интернет, сервер, прокси-сервер
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