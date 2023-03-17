Живой Журнал

Сегодня: Пятница, 17 Марта 2023    17:11:29
|
Главная » Новости » Политика » 2023 » Март » 17 » 14:51:14

Депутат Михаил Забродский складывает мандат чтобы помочь генштабу ВСУ

Сегодня, 14:51:14 196 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Депутат Михаил Забродский складывает мандат чтобы помочь генштабу ВСУ

Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Михаил Забродский хочет сложить депутатский мандат.
 
Соответствующее постановление появилось в Верховной Раде. Забродский - генерал-лейтенант, бывший командир 95-й бригады. Предварительная причина сложения мандата: желание сконцентрироваться на помощи Генштабу ВСУ.

Напомним, в сентябре прошлого года главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный и замглавы комитета по национальной безопасности Верховной рады Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский в совместной программной статье о перспективах кампании 2023 года особо подчеркивали необходимость достижения паритета с Россией в вопросе дальности ракет. Получение ракет, сопоставимых по этому параметру с российскими, лишило бы противника чувства безнаказанности, аргументировали они. 
 
"Наличие даже самой возможности использования ВС Украины средств поражения соответствующей дальности будет принуждать РФ по-другому рассматривать и природу, и течение, и итог нынешнего противоборства", - утверждали Залужный и Забродский. 
 
Тэги: ВСУ, Верховная Рада, Забродский
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: