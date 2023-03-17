Депутат Михаил Забродский складывает мандат чтобы помочь генштабу ВСУ

Соответствующее постановление появилось в Верховной Раде. Забродский - генерал-лейтенант, бывший командир 95-й бригады. Предварительная причина сложения мандата: желание сконцентрироваться на помощи Генштабу ВСУ.



Напомним, в сентябре прошлого года главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный и замглавы комитета по национальной безопасности Верховной рады Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский в совместной программной статье о перспективах кампании 2023 года особо подчеркивали необходимость достижения паритета с Россией в вопросе дальности ракет. Получение ракет, сопоставимых по этому параметру с российскими, лишило бы противника чувства безнаказанности, аргументировали они.

"Наличие даже самой возможности использования ВС Украины средств поражения соответствующей дальности будет принуждать РФ по-другому рассматривать и природу, и течение, и итог нынешнего противоборства", - утверждали Залужный и Забродский.

Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Михаил Забродский хочет сложить депутатский мандат.