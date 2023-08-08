Когда украинцам поднимут тарифы на газ, отопление и горячую воду: в НБУ назвали сроки

Мораторий на повышение части коммунальных тарифов – на газ, горячую воду и отопление – может остаться в силе до 2025 года. В таком случае "заморозка" платежек поможет удерживать общий рост цен (инфляцию).

Такой прогноз содержится в свежем Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ). В регуляторе также рассчитывают, что повышение тарифов в 2025 году после снятия моратория будет плавным и постепенным.

"Учитывая высокую социальную значимость этого вопроса ожидается, что повышение тарифов будет поэтапным и продлится несколько лет вместе с расширением социальной поддержки", – отметили в Нацбанке. Социальная поддержка в этой сфере осуществляется через программу субсидий.



Тем не менее, НБУ учитывает, что мораторий не распространяется на другие виды коммунальных услуг, в частности холодное водоснабжение и электроснабжение. В Нацбанке отметили, что тариф на электроэнергию для населения с 1 июня повысился сильнее, чем ожидал регулятор.

Однако это все же не помешало общей тенденции к замедлению так называемой административной инфляции – роста цен на регулируемые государством услуги и товары. В середине 2023 года темпы роста административных цен снизились до 12,5%.

Но в 2024 году, по прогнозу НБУ, админинфляция все же вырастет до 15%. В первую очередь, из-за роста тарифов на отдельные услуги ЖКХ (те, что не подпадают под мораторий), а также повышения акцизов на табак.

А в 2025 году административная инфляция ускорится до 19%, считают в Нацбанке. Причиной станет завершение действия моратория и объективная необходимость повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду.

Как сообщалось, текущий тариф на электроэнергию в Украине не планируют менять по меньшей мере до окончания грядущего отопительного сезона. Соответственно, до весні-2024 украинцы будут платить за киловатт-час 2,64 грн при любом потреблении.