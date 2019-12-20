Аваков приказал закрыть все игорные заведения в Украине

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование от 20 декабря 2019 года.
Об этом он заявил сегодня, 20 декабря, в ходе селекторного совещания, говорится на сайте МВД.
«Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем - отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер»
, - сказал Аваков.
Министр отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой.
«Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений», - добавил он.
Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что полиция готова к выполнению приказа.
Начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Александр Околит отметил, что за минувшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными. Приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 миллионов гривен.
Скоро откроют и совсем легально.
И если "нашли" только три штуки, значит остальные крышуются полицией. Других вариантов и быть не может.