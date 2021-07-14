Аваков подал в отставку: кто займет его кресло в МВД

Во вторник, 13 июля, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков подал в отставку. Заявление об увольнении, которое он написал, опубликовало МВД
на своем сайте.
"Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему"
, - говорится в сообщении.
На должности Арсен Аваков руководил силовым блоком, который отвечает за правопорядок, безопасность на дорогах, охрану границы и выполняет задачи в зоне боевых действий.
На его руководство пришлась масштабная реформа патрульной полиции в Украине. Однако впоследствии обозреватели стали говорить о ее провале.
Он возглавлял министерство более семи лет - с конца февраля 2014 года. Или даже, как подсчитал заместитель министра Антон Геращенко, 2694 дня.
Ожидается, что голосование за отставку Арсена Авакова состоится в четверг, 15 июля.
Кто заменит Авакова
По информации BBC Украина
, президент Зеленский предложил Дениса Монастырского в качестве кандидата на пост министра внутренних дел. Сейчас он является депутатом от "Слуги народа" и возглавляет парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
"Фракция поддержала предложение аплодисментами"
, - написал в Telegram депутат от "Слуги народа" Александр Качура.
Депутат также сообщил, что в сессионном зале кандидатуру нового министра могут рассмотреть в пятницу, 16 июля.
Сам Денис Монастырский сообщил, что президент озвучил свое предложение возглавить МВД во вторник утром, и согласиться на нее стало "самым тяжелым решением в жизни"
. Он также заявил, что осознает, "на какую жертву идет"
, соглашаясь на эту должность.
Кроме того, раньше называли кандидатуры еще одного депутата от "Слуги народа" и председателя подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Александра Бакумова, а также секретаря СНБО Алексея Данилова.