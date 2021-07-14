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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Июль » 14 » 08:32:53

Аваков подал в отставку: кто займет его кресло в МВД

Сегодня, 08:32:53 291 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Аваков подал в отставку: кто займет его кресло в МВД

 Во вторник, 13 июля, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков подал в отставку. Заявление об увольнении, которое он написал, опубликовало МВД на своем сайте.

"Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему", - говорится в сообщении.



На должности Арсен Аваков руководил силовым блоком, который отвечает за правопорядок, безопасность на дорогах, охрану границы и выполняет задачи в зоне боевых действий.

На его руководство пришлась масштабная реформа патрульной полиции в Украине. Однако впоследствии обозреватели стали говорить о ее провале.

Он возглавлял министерство более семи лет - с конца февраля 2014 года. Или даже, как подсчитал заместитель министра Антон Геращенко, 2694 дня.

Ожидается, что голосование за отставку Арсена Авакова состоится в четверг, 15 июля.
 

Кто заменит Авакова


По информации BBC Украина, президент Зеленский предложил Дениса Монастырского в качестве кандидата на пост министра внутренних дел. Сейчас он является депутатом от "Слуги народа" и возглавляет парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

"Фракция поддержала предложение аплодисментами", - написал в Telegram депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

Депутат также сообщил, что в сессионном зале кандидатуру нового министра могут рассмотреть в пятницу, 16 июля.

Сам Денис Монастырский сообщил, что президент озвучил свое предложение возглавить МВД во вторник утром, и согласиться на нее стало "самым тяжелым решением в жизни". Он также заявил, что осознает, "на какую жертву идет", соглашаясь на эту должность.

Кроме того, раньше называли кандидатуры еще одного депутата от "Слуги народа" и председателя подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Александра Бакумова, а также секретаря СНБО Алексея Данилова.
Тэги: Аваков, отставка, МВД, министр
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