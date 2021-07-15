Верховная Рада отправила Авакова в отставку

Верховная Рада на заседании 15 июля проголосовала за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который занимал эту должность с 2014 года.
За отставку министра проголосовал 291 депутат. "Слуги народа" дали 229 голосов, "Евросолидарность" - 16, "За будущее" - 7, "Голос" - 15, "Доверие" - 18, шесть - внефракционные. "Батькивщина" и ОПЗЖ не дали ни одного голоса.
"Я думаю, стоит поблагодарить Арсена Борисовича Авакова за все те годы, которые он работал в пользу нашего государства", - сказал после голосования спикер парламента Дмитрий Разумков.