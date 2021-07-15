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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Июль » 15 » 10:37:10

Верховная Рада отправила Авакова в отставку

Сегодня, 10:37:10 490 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Верховная Рада отправила Авакова в отставку

 Верховная Рада на заседании 15 июля проголосовала за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который занимал эту должность с 2014 года.

За отставку министра проголосовал 291 депутат. "Слуги народа" дали 229 голосов, "Евросолидарность" - 16, "За будущее" - 7, "Голос" - 15, "Доверие" - 18, шесть - внефракционные. "Батькивщина" и ОПЗЖ не дали ни одного голоса.
 

"Я думаю, стоит поблагодарить Арсена Борисовича Авакова за все те годы, которые он работал в пользу нашего государства", - сказал после голосования спикер парламента Дмитрий Разумков.

 

Напомним, 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с заявлением Арсена Авакова об отставке предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру нардепа от СН Дениса Монастырского.
Тэги: Рада, отставка, МВД, Аваков
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 15:16:57, Сегодня [Материал]

а нечего было на великолепного Стерненко наезжать
интересно, мемуары успеет написать или раньше к Бандере отправят...
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