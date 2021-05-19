Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 19 Мая 2021    12:45:19
|
Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Май » 19 » 10:49:28

Министра здравоохранения Степанова отправили в отставку

Сегодня, 10:49:28 216 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Министра здравоохранения Степанова отправили в отставку

 Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. "За" проголосовали 292 нардепа. 

Представление на увольнение Степанова с должности вносил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Украинская правда.

Выступая с трибуны, Шмыгаль назвал основной причиной такой инициативы - медленный прогресс с прививкой и поставками вакцин в Украине.

Сам Степанов в выступлении отметил, что темпы вакцинации не устраивают и его самого, но министр считает, что в условиях сопротивления антивакцинаторов и неконструктивной критики политиков его команда сделала все возможное.

По мнению министра, "провал вакцинации произошел во всем мире". Мировой процесс контрактации вакцин глава Минздрава назвал "винегретом из форсмажоров, политики и откровенного пиратства".

Степанов отметил, что у него  есть четкий план, как полностью преодолеть пандемию и построить действенную украинскую медицину: "время и ваша поддержка", - обратился он к нардепам. Большинство депутатских фракций и групп в свою очередь выступили с резкой критикой действий главы Минздрава.

Председатель профильного комитета Михаил Радуцкий отчитался, что комитет на своем заседании 17 мая рекомендовал нардепам определяться самим при голосовании в зале, что депутаты и сделали.

Против отставки проголосовал один нардеп - внефракционный Виктория Гриб.

Воздержались 8 депутатов: внефракционные Вадим Новинский и Сергей Магера, представитель группы "Довіра" Борис Приходько и пять "слуг": Александр Дануца, Дмитрий Микиша, Василий Мокан, Анастасия Ляшенко и Олег Тарасов. Не голосовали 26 нардепов.

Фракция "Батькивщина" еще в начале внеочередного заседания устроила демарш. Ее лидер Юлия Тимошенко заявила, что это "шоу защиты доброго царя и уничтожения плохих бояр" и ее депутаты покинули сессионный зал. 

Напомним, Степанов был назначен на должность 30 марта 2020 года. Он был третьим министром здравоохранения во времена президентства Зеленского после Зоряны Скалецкой и Ильи Емца.

На смену Степанову рассматривают кандидатуру действующего государственного санитарного врача Виктора Ляшко.
Тэги: отставка, Рада, Минздрав, Степанов, МОЗ
Новости партнеров
Комментариев: 1
SAT
1 Nostradamus (SAT)   • 12:30:14, Сегодня [Материал]

Хвала Богові!
Піду свічку в церкву поставлю, щоб цей посадовець не займав більше високих посад.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus