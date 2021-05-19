Министра здравоохранения Степанова отправили в отставку

Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. "За" проголосовали 292 нардепа.
Представление на увольнение Степанова с должности вносил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Украинская правда
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Выступая с трибуны, Шмыгаль назвал основной причиной такой инициативы - медленный прогресс с прививкой и поставками вакцин в Украине.
Сам Степанов в выступлении отметил, что темпы вакцинации не устраивают и его самого, но министр считает, что в условиях сопротивления антивакцинаторов и неконструктивной критики политиков его команда сделала все возможное.
По мнению министра, "провал вакцинации произошел во всем мире". Мировой процесс контрактации вакцин глава Минздрава назвал "винегретом из форсмажоров, политики и откровенного пиратства".
Степанов отметил, что у него есть четкий план, как полностью преодолеть пандемию и построить действенную украинскую медицину: "время и ваша поддержка", - обратился он к нардепам. Большинство депутатских фракций и групп в свою очередь выступили с резкой критикой действий главы Минздрава.
Председатель профильного комитета Михаил Радуцкий отчитался, что комитет на своем заседании 17 мая рекомендовал нардепам определяться самим при голосовании в зале, что депутаты и сделали.
Против отставки проголосовал один нардеп - внефракционный Виктория Гриб.
Воздержались 8 депутатов: внефракционные Вадим Новинский и Сергей Магера, представитель группы "Довіра" Борис Приходько и пять "слуг": Александр Дануца, Дмитрий Микиша, Василий Мокан, Анастасия Ляшенко и Олег Тарасов. Не голосовали 26 нардепов.
Фракция "Батькивщина" еще в начале внеочередного заседания устроила демарш. Ее лидер Юлия Тимошенко заявила, что это "шоу защиты доброго царя и уничтожения плохих бояр" и ее депутаты покинули сессионный зал.
Напомним, Степанов был назначен на должность 30 марта 2020 года. Он был третьим министром здравоохранения во времена президентства Зеленского после Зоряны Скалецкой и Ильи Емца.
На смену Степанову рассматривают кандидатуру действующего государственного санитарного врача Виктора Ляшко.