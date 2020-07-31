«Идти» и «Западная Сахара»: Минздрав оконфузился, переводя названия стран через Google Translate

Министерство здравоохранения позволило гражданам Украины посещать страну под названием Идти. Такая информация появилась в первой версии «красного» и «зеленого» списков стран с распространением Covid-19, которое обнародовало министерство 15 июня.
Пользователи соцсетей и средства массовой информации активно отреагировали на этот перечень государств. Как отмечает «Европейская правда
», документы, которые публикует украинский Минздрав, могут вызвать даже несколько международных скандалов.
«Ведь ведомство Максима Степанова в своих решениях мимоходом признало «странами» или даже «государствами» те территории, которые не имеют такого признания ни со стороны Киева, ни в одной другой европейской столице»
, - говорится в сообщении.
МОЗ по требованию постановления Кабмина №392, обязывающее формировать «перечень государств с широким распространением Covid-19» пять раз обнародовало список: 15, 30 июня, 3, 17 и 28 июля. В списке оказалось 214 пунктов, тогда как членами ООН являются лишь 193 государства.
Именно в первой версии «красного» и «зеленого» списков, обнародованных 15 июня, в Минздраве перевели африканское государство Того (по-английски - Togo) как ... «Идти» (укр.«Йти», – ред.).
Именно так Google translate переводит название Togo, считая, что слово написано с ошибкой, мол, должно быть «To go».
В следующих версиях документа МОЗ последние ошибки убрало (вероятно, кто-то заметил и указал на них), но другие остались. В частности, название Caribbean Netherlands в министерстве перевели как «Карибы Нидерланды», британские Нормандские острова (Channel Islands) назывались «Канал-острова».
Также у переводчиков с Минздравом существует такая страна как «Западная Сахара».
«На самом деле такой страны не существует. Это - большая и малонаселенная территория, которую ООН считает спорной и последней недеколонизированной частью Африки, которая должна определиться между независимостью и пребыванием в составе Королевства Марокко. Так же считают в Евросоюзе», - пишет «ЕП».
Еще в документах министерства значится «Тайвань», что тянет на скандал и ноту протеста со стороны КНР.
«В мире есть только 15 государств, признающих независимость Тайваня (в основном это маленькие тихоокеанские острова и государства Центральной Америки/Карибского бассейна). Официальная Украина, Евросоюз включительно со всеми его членами, США, ООН и т.д. настаивают, что безальтернативно считают Тайвань частью Китайской Народной Республики, он не имеет статуса отдельной страны и тем более государства - но для Минздрава это не является авторитетным мнением», - говорится в статье.
Отмечается, что Минздрав еще и решил забрать у британцев коронные земли - остров Мэн и Нормандские острова (последние - как отдельную единую «страну», безразлично, что в составе ВБ они состоят из двух разделенных владений), а также только часть заморских территорий. Например, Гибралтар или Монсеррат упомянуты как отдельные страны/государства, в то время как аналогичные им, но менее известные общественности Акротири и Декелия или Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья пропущены в списке.
Еще в министерстве считают французское владение Сен-Мартен не только отдельной страной, но и называют ее «Святым Мартином», а африканское государство Кот-д'Ивуар - «Берегом Слоновой Кости» (это старое название страны, действовавшее до 1986 года).
Ответ: Коли ЖЖ стане Міністерством - можете написати про нас новину.
Но рагулей туда не пускают.....