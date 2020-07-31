«На самом деле такой страны не существует. Это - большая и малонаселенная территория, которую ООН считает спорной и последней недеколонизированной частью Африки, которая должна определиться между независимостью и пребыванием в составе Королевства Марокко. Так же считают в Евросоюзе», - пишет «ЕП».

«В мире есть только 15 государств, признающих независимость Тайваня (в основном это маленькие тихоокеанские острова и государства Центральной Америки/Карибского бассейна). Официальная Украина, Евросоюз включительно со всеми его членами, США, ООН и т.д. настаивают, что безальтернативно считают Тайвань частью Китайской Народной Республики, он не имеет статуса отдельной страны и тем более государства - но для Минздрава это не является авторитетным мнением», - говорится в статье.