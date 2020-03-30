Верховная Рада со второй попытки назначила новых министров здравоохранения и финансов

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта утвердила на должности министра финансов Сергея Марченко, а Максима Степанова – новым министром здравоохранения Украины.
Решение об этом со второй попытки парламент принял в понедельник, 30 марта, на внеочередном заседании. Назначение Марченко поддержали 256 народных депутатов, а Степанова – 246, информирует "Обозреватель
".
Как голосовали за Марченко:
Как голосовали за Степанова:
- "Слуга народа" – 212;
- ОПЗЖ – 0;
- "Европейская солидарность" – 0;
- "Батьківщина" – 0;
- "За майбутнє" – 5;
- "Голос" – 17;
- "Довіра" – 5.
- внефракционные – 7.
- "Слуга народа" – 195;
- ОПЗЖ – 21;
- "Европейская солидарность" – 0;
- "Батьківщина" – 0;
- "За майбутнє" – 8;
- "Голос" – 0;
- "Довіра" – 13.
- внефракционные – 9.
Кто такой Сергей Марченко
Марченко окончил Академию государственной налоговой службы по специальности "управление государственными финансами". Получил степень кандидата экономических наук. Женат, имеет дочь и сына. На госслужбе с 2002 года. Работал на различных должностях в Минфине, Госфискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности,в Секретариате Кабмина.
Принимал участие в разработке Бюджетного кодекса Украины, который был принят в 2014 году. С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины.
К началу 2016 года возглавлял Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров Украины в Министерстве здравоохранения Украины и входил в состав коллегии министерства.
В 2018-2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации президента. С 2016-го до 2018 года работал заместителем министра финансов.
Что известно о Максиме Степанове
Степанов родился 18 августа 1975 года в Амурской области СССР в семье медиков, по первому образованию – хирург.
В 2011-2016 годах был директором полиграфкомбината "Украина", который одним из первых в стране начал печатать ID-карты.
В 2017 году назначен главой Одесской облгосадминистрации. Своими приоритетами называл медицину, инфраструктуру и образование.
В 2019 году, во время президентской кампании, вступил в конфликт с Петром Порошенко. После своего увольнения Степанов потроллил тогдашнего президента
.
С началом пандемии коронавируса он занялся волонтерством, помогал одесским больницам.
Напомним, Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца
. За это решение на внеочередном заседании 30 марта проголосовали 249 и 271 народный депутат соответственно.
Верховная Рада со второй попытки назначила новых министров здравоохранения и финансов
Кстати... забыл спросить..., а у Вас, уважаемые, будет еще что кушать через пару месяцев карантина?))))))