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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Март » 30 » 16:47:20

Верховная Рада со второй попытки назначила новых министров здравоохранения и финансов

Вчера, 16:38:20 1242 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Верховная Рада со второй попытки назначила новых министров здравоохранения и финансов

 Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта утвердила на должности министра финансов Сергея Марченко, а Максима Степанова – новым министром здравоохранения Украины.

Решение об этом со второй попытки парламент принял в понедельник, 30 марта, на внеочередном заседании. Назначение Марченко поддержали 256 народных депутатов, а Степанова – 246, информирует "Обозреватель".

Как голосовали за Марченко:
 
  • "Слуга народа" – 212;
  • ОПЗЖ – 0;
  • "Европейская солидарность" – 0;
  • "Батьківщина" – 0;
  • "За майбутнє" – 5;
  • "Голос" – 17;
  • "Довіра" – 5.
  • внефракционные – 7.

Как голосовали за Степанова:
 
  • "Слуга народа" – 195;
  • ОПЗЖ – 21;
  • "Европейская солидарность" – 0;
  • "Батьківщина" – 0;
  • "За майбутнє" – 8;
  • "Голос" – 0;
  • "Довіра" – 13.
  • внефракционные – 9.


Кто такой Сергей Марченко



Марченко окончил Академию государственной налоговой службы по специальности "управление государственными финансами". Получил степень кандидата экономических наук. Женат, имеет дочь и сына. На госслужбе с 2002 года. Работал на различных должностях в Минфине, Госфискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности,в Секретариате Кабмина.

Принимал участие в разработке Бюджетного кодекса Украины, который был принят в 2014 году. С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины.

К началу 2016 года возглавлял Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров Украины в Министерстве здравоохранения Украины и входил в состав коллегии министерства.

В 2018-2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации президента. С 2016-го до 2018 года работал заместителем министра финансов.


Что известно о Максиме Степанове



Степанов родился 18 августа 1975 года в Амурской области СССР в семье медиков, по первому образованию – хирург.

В 2011-2016 годах был директором полиграфкомбината "Украина", который одним из первых в стране начал печатать ID-карты.

В 2017 году назначен главой Одесской облгосадминистрации. Своими приоритетами называл медицину, инфраструктуру и образование.

В 2019 году, во время президентской кампании, вступил в конфликт с Петром Порошенко. После своего увольнения Степанов потроллил тогдашнего президента.

С началом пандемии коронавируса он занялся волонтерством, помогал одесским больницам.

Напомним, Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца. За это решение на внеочередном заседании 30 марта проголосовали 249 и 271 народный депутат соответственно.
Тэги: минфин, министры, Рада, Минздрав
Комментариев: 4
google
1 Гугиль (google)   • 17:28:30, Вчера [Материал]
0

Верховная Рада со второй попытки назначила новых министров здравоохранения и финансов....очередных воров, как и за всю историю...
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 18:11:56, Вчера [Материал]
-1

Когда около 100 лет назад, начиная с ФЕВРАЛЯ 1917г. (большевики, читай коммунисты, тогда еще и близко к власти не подошли) шел процесс демонтажа Российской империи, с ее правительством происходило практически то же самое, что сейчас с правительством Украины... Задумайтесь, панове, а какую страну умножают на ноль сегодня???
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 18:18:02, Вчера [Материал]
-1

Ну и как там с коммунистическим Китаем дела обстоят? Не западло от коммунистов помощь принимать?)) ... да и Беларусь, которая в отличие от остальных стран СНГ не уничтожила у себя систему здравоохранения (украинского) имени Семашко не показала ли наглядно её преимущества перед пресловутой коммерческой медициной Запада?
Кстати... забыл спросить..., а у Вас, уважаемые, будет еще что кушать через пару месяцев карантина?))))))
garold
4 Кonstantin (garold)   • 21:29:31, Вчера [Материал]
0

Очень интересно послушать как там в Белоруси с медициной,из первых уст так сказать ....
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