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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Март » 30 » 13:39:55

Рада уволила Емца и Уманского - министров здравоохранения и финансов

Вчера, 13:46:55 1731 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рада уволила Емца и Уманского - министров здравоохранения и финансов

 Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца. За это решение на внеочередном заседании 30 марта проголосовали 249 и 271 народный депутат соответственно.

Назначить новых министров депутаты не смогли, передает "Левый берег".

Кандидатуру Максима Степанова на должность министра здравоохранения поддержали только 217 депутатов, а Сергея Марченко на должность министра финансов - 223 депутата.

Старшим по должности в Минфине остается Василий Шкураков, а в Минздраве - Ирина Микичак.

Напомним, что Уманский и Емец были назначены министрами 4 марта 2020 года, они продержались на должностях меньше месяца.
Тэги: МОЗ, Рада, увольнение, минфин, министры
Комментариев: 7
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:45:50, Вчера [Материал]
0

Дмитрий Репин. А где в Житомире находятся инфекционные отделения?
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:30:37, Вчера [Материал]
+2

Як вишенка на тортику, з РНБО нарешті прогнали сцяними ганчірками сивого алкоголічного ватника.
TerminatorUA
3 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:02:42, Вчера [Материал]
0

Це кого?
Provocateur
4 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:16:11, Вчера [Материал]
+1

Сівошку.
TerminatorUA
5 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:17:51, Вчера [Материал]
-2

Таааа. Все одно був позаштатним радником. Це така посада як моє життя))
Provocateur
7 Agent Provocateur (Provocateur)   • 19:12:15, Вчера [Материал]
+1

І все ж #ХужеНєСтало! XD
Berberis
6 Лилия (Berberis)   • 18:34:41, Вчера [Материал]
0

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