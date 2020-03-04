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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Март » 4 » 16:54:42

Верховная Рада отправила премьера Гончарука в отставку

Сегодня, 17:10:42 348 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Верховная Рада отправила премьера Гончарука в отставку

 Верховная Рада уволила премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. За проект постановления №3158 проголосовали 353 депутата.

Премьер-министр Алексей Гончарук возглавлял правительство с 28 августа 2019 года до 4 марта 2020 года.

Напомним, в конце февраля появились слухи, что президент Владимир Зеленский ищет нового премьер-министра. Сначала говорили, что эту должность может занять Сергей Тигипко, но в конечном итоге ее решили отдать вице-премьеру Денису Шмыгалю.

Гончарук заявил, что не писал никаких заявлений об увольнении, а его "увольняют, сколько он себя помнит". Но вскоре после этого Зеленский созвал парламент на внеочередное заседание на 16:00 4 марта для рассмотрения, в том числе, кадровых вопросов.

3 марта стало окончательно известно, что Зеленский предлагает назначить премьером Дениса Шмыгаля и основательно поменять состав Кабинета министров.
Тэги: Рада, Гончарук, увольнение, премьер-министр
Комментариев: 1
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 17:13:17, Сегодня [Материал]
0

Прощай, Алексей, Алешенька, сынок...
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