Рада уволила генпрокурора Украины Руслана Рябошапку

"Постановление построено на открытой лжи и манипуляции. Меня не интересует мнение Бужанского о реформе прокуратуры. Для меня лучшая оценка и ответ этому постановлению - письмо отца убитой Катерины Гандзюк, у которого наконец появилась надежда, что убийцы его дочери будут наказаны. Я не стал ничьим слугой. Я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу, но я ухожу, чтобы вернуться", - заявил Рябошапка, отказавшись отвечать на вопросы нардепов.