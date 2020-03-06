Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 06.03.2020    16:45:44
|
Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Март » 6 » 08:35:42

Рада уволила генпрокурора Украины Руслана Рябошапку

Сегодня, 08:51:42 711 17 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Рада уволила генпрокурора Украины Руслана Рябошапку

 Верховная Рада на внеочередном вечернем заседании 5 марта проголосовала за высказывание недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. За проголосовали 263 нардепа. 

Голоса за увольнение генпрокурора отдали 179 членов фракции "Слуга народа", 36 из ОПЗЖ, 0 из "Европейской солидарности", 0 из "Батькивщины", 15 из группы "За майбутнє", 0 от "Голоса", 16 из группы "Довіра" и 17 внефракционных, сообщает "Левый берег".

В заключительном слове перед голосованием Рябошапка перечислил достижения работы прокуратуры под его руководством, в  том числе и в делах, касающихся войны на Донбассе.

"Мы создали специальный департамент, который собирает и передает в международные суды доказательства вооруженной агрессии России. Мы создали подразделение, которое сотрудничает с родными погибших", - пояснил он.

В заключение речи он заявил, что уходит, "чтобы вернуться".  
 

"Постановление построено на открытой лжи и манипуляции. Меня не интересует мнение Бужанского о реформе прокуратуры. Для меня лучшая оценка и ответ этому постановлению - письмо отца убитой Катерины Гандзюк, у которого наконец появилась надежда, что убийцы его дочери будут наказаны. Я не стал ничьим слугой. Я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу, но я ухожу, чтобы вернуться", - заявил Рябошапка, отказавшись отвечать на вопросы нардепов. 


На следующей неделе возможно еще одно внеочередное заседание Верховной Рады для голосования за нового генерального прокурора. Кандидатом на пост является нардеп Ионушас. 
 


 
Тэги: генпрокурор, Рада, увольнение, Рябошапка
Комментариев: 17
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 09:03:35, Сегодня [Материал]
0

вот и отлично, скорей бы за Стерненко взялись
predi
11 predi (predi)   • 13:38:29, Сегодня [Материал]
-1

А нехай спочатку за тебе візьмуться, ти не проти русофашист?
Crespito
16 Hernan (Crespito)   • 16:29:24, Сегодня [Материал]
0

Стерненко?
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 09:48:09, Сегодня [Материал]
-2

Реванш Путіна у всьому!!!! Здається зелені чоловічикі не тількі в крим увійшли...
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 10:13:40, Сегодня [Материал]
0

Что вы, упоротые, употребляете, что вам везде Путин кажется?
predi
8 predi (predi)   • 13:32:28, Сегодня [Материал]
-1

Споживаєм "подарки" отримані від путена на Донбасі в результаті яких загинули більш 20тис. українців.
Не чув путінська балаклея?
leon_ztmr
13 Алексей (leon_ztmr)   • 14:08:44, Сегодня [Материал]
-1

Хорошо, что ты не отрицаешь, что ты упоротое.
predi
14 predi (predi)   • 14:31:12, Сегодня [Материал]
0

Від чокнутого ще й не те можна почути, тому реагувати на юродивого не слід.
Crespito
17 Hernan (Crespito)   • 16:29:57, Сегодня [Материал]
0

ну официально 13 тысяч с обоих сторон
Mykhailo
4 Михаил (Mykhailo)   • 10:37:54, Сегодня [Материал]
-2

Вот когда всех убийц, поджигателей, казнокрадов и мародёров по тюрьмам порассадят, вот тогда можно будет про реванш говорить.
predi
12 predi (predi)   • 13:48:24, Сегодня [Материал]
-1

То тоді потрібно починати з путена і його як кремлівської так і команди окупованих територій.
Crespito
5 Hernan (Crespito)   • 11:31:30, Сегодня [Материал]
-2

Рябошапка - личный враг путина?
Artmaker
6 Евгений (Artmaker)   • 12:29:32, Сегодня [Материал]
0

Житомирянин (ZVEZDA), здається зелені чоловічикі на чолі з путіним окупували твій мозок, чи що там в тебе в черепушці)))
predi
9 predi (predi)   • 13:33:17, Сегодня [Материал]
0

Тобі це грозить бо мозок в тебе відсутній!
Artmaker
15 Евгений (Artmaker)   • 16:01:39, Сегодня [Материал]
-1

О, говнецо прибежало... с путеным вместо мозга)))
Artmaker
7 Евгений (Artmaker)   • 12:33:04, Сегодня [Материал]
-2

Рябошляпа - соросовская гнида, почти на год полностью парализовавшая правоохранительную систему Украины. Давно пора было гнать недоноска. А у Пети сейчас нервные времена наступают
predi
10 predi (predi)   • 13:36:12, Сегодня [Материал]
0

"полностью парализовавшая правоохранительную систему Украины. "
А!!!
Потрібно було викрити і посадити всіх агентів путена?
Ти про це.
Бач не встиг чи не захотів от тепер і має проблему.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus