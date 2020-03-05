Денис Шмыгаль – новый премьер-министр Украины. Что о нем известно

Верховная Рада назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля, который еще в прошлом году работал директором ТЭС, а до сегодняшнего дня был вице-премьером и министром развития громад и территорий.
За его назначение проголосовал 291 депутат, передает "Левый берег
".
Перед назначением Шмыгаль сообщил депутатам, что не планирует существенно менять курс правительства.
"Программа правительства будет представлена согласно закону в течение определенного срока. Там будут четко прописаны все направления, векторы и стратегия этого правительства, но они не изменятся существенно", - сказал он.
По его словам, приоритетом Кабмина будет пересмотр бюджета на 2020 год, борьба с возможной вспышкой коронавируса, завершение войны на Донбассе, погашение долгов по зарплатам перед шахтерами, реформа децентрализации.
Кто такой Денис Шмыгаль?
1. 44-летний Денис Шмыгаль
- коренной львовянин. Владеет английским и польским языками. Учился за границей - в Бельгии, Канаде, Грузии, Финляндии, Германии. С начала двухтысячных по 2009 год работал на руководящих должностях на предприятиях Львова. Потом перешел на государственную службу во Львовскую областную государственную администрацию.
2. В 2014 шел в Раду, но не прошел. В 2015 баллотировался во Львовский облсовет. 2015-2017 годы - генеральный директор, член Наблюдательного совета компании крупнейшего продовольственного ритейлера Львовщины компании "Львовхолод".
3. Затем в течение двух лет работал на руководящих должностях в ДТЭК Западэнерго Рината Ахметова, был директором Бурштынской ТЭС. Это единственная электростанция в стране, которая может экспортировать украинскую электроэнергию за границу. Работая в ДТЭК, в 2018-м Денис Шмыгаль заработал около 3,5 миллиона гривен, говорит что Ахметова не видел.
4. После победы на президентских выборах Зеленского Шмыгаль был одним из претендентов на должность главы Львовской ОГА. Но стал председателем Ивано-Франковской ОГА. Журналисты ивано-франковских СМИ в разговоре описывают Шмыгаля, как образованного и профессионального руководителя.
5. Похоже, что назначение Дениса Шмыгаля на пост главы правительства - это компромисс новых и старых политических элит. Как в Ивано-Франковске он терялся на фоне популярного мэра, так и в Киеве его фигура может раствориться на фоне медийного президента. Что как раз и может быть одним из аргументов, которой сыграл в пользу избрания малоизвестного ранее чиновника премьер-министром страны.
Денис Шмыгаль – новый премьер-министр Украины. Что о нем известно