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2020 » Январь » 1709:40:58

Премьер-министр Украины Гончарук подал в отставку

Сегодня, 09:49:58 1195 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Премьер-министр Украины Гончарук подал в отставку

 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом говорится в его заявлении, обнародованном утром 17 января в Facebook.

"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. Он человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну", - сказано в заявлении.

Премьер-министр заявил, что исполнительная власть за четыре месяца проделала большую работу, обеспечив "серьезный фундамент для развития страны в 20-м году".
 

"К сожалению, за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотелось наши оппонентам, привыкшим жить в тени. Поэтому они используют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть. В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда не уважаем президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда", - сказано в заявлении премьера.


Гончарук добавил, что считает свою команду порядочной и уверен в отсутствии коррупции на топ-уровне.

Напомним, Алексей Гончарук возглавил правительство в конце августа 2019 года, став самым молодым премьер-министром в истории Украины.
Тэги: отставка, Гончарук, премьер-министр
Комментариев: 5
Гражданин
1 Гражданин (Гражданин)   • 10:45:09, Сегодня
+6

Уровень некомпетентности Гончарука просто вопиющая.
Половину его начинаний - совок чистой воды.
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 11:04:19, Сегодня
-2

Надюсь уберут эту соросятню
Mykhailo
5 Михаил (Mykhailo)   • 13:36:49, Сегодня
+2

Одного снимут, второго поставят. Не для того 5 миллиардов в майдан вкладывали, увы.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 11:28:09, Сегодня
-3

хотим вернуть бородатого кроля
бакс папиисят
и эмигрантов вернуть в наручниках принудительно
а то раскудахтались не в тему
Месть_королевы_Анны
4 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 13:25:57, Сегодня
+2

Алексей, Алёшенька, сынок, такой премьер нам не нужен. Ступай с Богом!
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