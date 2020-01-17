Премьер-министр Украины Гончарук подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом говорится в его заявлении, обнародованном утром 17 января в Facebook
.
"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. Он человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну"
, - сказано в заявлении.
Премьер-министр заявил, что исполнительная власть за четыре месяца проделала большую работу, обеспечив "серьезный фундамент для развития страны в 20-м году".
"К сожалению, за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотелось наши оппонентам, привыкшим жить в тени. Поэтому они используют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть. В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда не уважаем президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда", - сказано в заявлении премьера.
Гончарук добавил, что считает свою команду порядочной и уверен в отсутствии коррупции на топ-уровне.
Напомним, Алексей Гончарук возглавил правительство в конце августа 2019 года
, став самым молодым премьер-министром в истории Украины.
Половину его начинаний - совок чистой воды.
бакс папиисят
и эмигрантов вернуть в наручниках принудительно
а то раскудахтались не в тему