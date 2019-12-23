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Полиция ищет свидетелей ДТП под Житомиром, в котором погиб пешеход

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Полиция ищет свидетелей ДТП под Житомиром, в котором погиб пешеход

 Полиция ищет очевидцев и свидетелей ДТП в Житомирском районе, в котором погиб пешеход. Как сообщал "Журнал Житомира", роковое дорожно-транспортное происшествие произошло 18 декабря около 17:50 вблизи с. Каменка. Смертельные травмы получил 57-летний пешеход.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Toyota Sequoia, 54-летний житель г. Луцка, двигаясь в направлении столицы, совершил наезд на мужчину, который пересекал автодорогу. В результате ДТП пешеход, 57-летний житель Житомирского района, получил телесные повреждения, от которых погиб на месте события", - сообщает полиция.


Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ДТП и ищут свидетелей происшествия.

"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, просим обратиться непосредственно в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области по адресу: г. Житомир, Старый бульвар, 5/37 или позвонить по телефону (0412) 407-431 или по спецлинии 102", - призывает полиция.
Тэги: Житомир, дтп
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