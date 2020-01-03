7 января по улицам Житомира пройдет торжественное Рождественское шествие

7 января в Житомире проведут праздничные мероприятия по случаю Рождества Христова. По центральным улицам города пройдет «Зіркова хода», а на Михайловской состоится совместная молитва.
Действо начнется в 14.00 на Замковой горе. Представители Совета Христианских церквей Житомирщины, жители и гости города сформируют колонну и отправятся с Вифлеемскими звездами по улицам, поздравляя всех прохожих с рождением Христа.
Шествие состоится по маршруту: Замковая гора (сбор участников в 14.00) - ул. Киевская - ул. Михайловская - площадь им. Королева. К мероприятия приглашаются все желающие.
После завершения шествия на площади Королева с 15:00 до 18:00 состоится молитва и поздравления от Совета Христианских церквей Житомирщины, совместное колядование и рождественский концерт с участием фольклорных групп.
Праздничные мероприятия
- 15.00 - 15.15 - Выступление ансамбля национального обряда «Родослав».
- 15.15 - 15.35 - Молитва и поздравления представителей Совета Христианских Церквей Житомирщины.
- 15.35 - 16.00 - Презентация «Звіздарі».
- 16.00 - 18.00 - Праздничная концертная программа.
Как сообщал «Журнал Житомира
», в период новогодних и рождественских праздников на пешеходной улице Михайловской с 18:00 до 21:00 проходит световое шоу
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