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7 января по улицам Житомира пройдет торжественное Рождественское шествие

Вчера, 09:08:10 834 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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7 января по улицам Житомира пройдет торжественное Рождественское шествие

 7 января в Житомире проведут праздничные мероприятия по случаю Рождества Христова. По центральным улицам города пройдет «Зіркова хода», а на Михайловской состоится совместная молитва.

Действо начнется в 14.00 на Замковой горе. Представители Совета Христианских церквей Житомирщины, жители и гости города сформируют колонну и отправятся с Вифлеемскими звездами по улицам, поздравляя всех прохожих с рождением Христа.

Шествие состоится по маршруту: Замковая гора (сбор участников в 14.00) - ул. Киевская - ул. Михайловская - площадь им. Королева. К мероприятия приглашаются все желающие.

После завершения шествия на площади Королева с 15:00 до 18:00 состоится молитва и поздравления от Совета Христианских церквей Житомирщины, совместное колядование и рождественский концерт с участием фольклорных групп.
 

Праздничные мероприятия

 
  • 15.00 - 15.15 - Выступление ансамбля национального обряда «Родослав».
  • 15.15 - 15.35 - Молитва и поздравления представителей Совета Христианских Церквей Житомирщины.
  • 15.35 - 16.00 - Презентация «Звіздарі».
  • 16.00 - 18.00 - Праздничная концертная программа.


Как сообщал «Журнал Житомира», в период новогодних и рождественских праздников на пешеходной улице Михайловской с 18:00 до 21:00 проходит световое шоу.
Тэги: рождество, праздник, Житомир
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