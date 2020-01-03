Сезон квартирных краж: полиция призывает житомирян позаботиться о безопасности своих домов

Новый год и Рождество много житомирян и жителей области отмечают у родственников или путешествуя, а их дома остаются без присмотра. Именно в эти дни «домушники» проявляют наибольшую активность, пользуясь тем, что граждане массово выезжают из дома на отдых.
В течение 2019 года в Житомирской области было зарегистрировано более 1000 краж имущества граждан из квартир, частных домов, дач и других домов. В 40% случаев полицейским удалось оперативно установить лиц, причастных к их совершению, в остальных - проводятся комплексные мероприятия для разоблачения правонарушителей.
Обокрасть могут любое помещение, если у него нетрудно попасть. Но чаще всего злоумышленники выбирают дома, убедившись, что там хранятся ценные вещи и крупные суммы денег. Для этого они отслеживают стиль жизни жителей и выясняют, когда в квартире никого нет. Используют как старые, так и современные методы: устанавливают камеры видеонаблюдения, мониторят социальные сети жителей, общаются с соседями и детьми, пытаются заглянуть в дом под различными предлогами (в качестве рекламных агентов, ремонтников, контролеров, социальных работников) и др.
Поэтому полицейские призывают воспользоваться несколькими советами, которые помогут защитить имущество от преступных посягательств.
- Устанавливайте качественные окна и двери с надежными запорными устройствами. Жителям первых и последних этажей многоэтажек стоит знать, что воры могут попасть в помещение, повредив или открыв окно, а потому желательно установить на них надежные решетки или охранную сигнализацию. Впрочем, о преимуществах профессиональной охраны собственного жилья от преступных посягательств стоит задуматься каждому, ведь такой способ защиты является надежным, а затраты на установку и обслуживание таких систем выглядят незначительными по сравнению с возможными убытками.
- Важно всегда, выходя из дома, проверять, закрыты ли окна и форточки, не забывать закрывать двери. Злоумышленнику иногда достаточно нескольких минут отсутствия хозяев, чтобы похитить их имущество.
- Не впускать домой незнакомых людей, особенно, если их визит неожиданный и явно беспричинный. Не храните в квартире в одном месте значительные суммы денег, ювелирные изделия. Ограничьте круг лиц, которым известно о ценностях и местах их нахождения (особенно это касается детей).
- Воры, которые попали в дом, обязательно проверят все наиболее известные «тайники» - книги, белье, бытовую технику, посуду, санузел и тому подобное. Не всегда оправдывают себя и сейфы и специальные тайники - известны случаи, когда злоумышленники, не тратя лишнего времени, просто демонтировали их и забирали с собой. Следовательно, собственные сбережения и драгоценности следует хранить в банковских учреждениях.
- Собираясь в поездку, заручитесь поддержкой родственников или надежных соседей, которые могут наблюдать и периодически наведываться в ваш дом. Попросите их забирать почту из ящика, включать на некоторое время свет, подливать растения на подоконниках, чтобы не давать злоумышленникам возможности «вычислить», когда хозяев нет дома. Поддерживайте со своими помощниками связь.
- Впечатлениями об отдыхе делитесь в сети интернет уже по возвращении домой. Это не позволит злоумышленникам определить время, когда нанести неожиданный визит. А отложенный просмотр фотографий позволит вам еще раз почувствовать положительные эмоции в домашнем уюте.
- Научите правил безопасности собственных детей. Они должны знать, что нельзя приглашать без ведома родителей гостей, хвастаться доходами семьи, дорогими подарками, выставлять в социальных сетях фото дома, ценных вещей, а тем более - указывать место жительства и указывать, когда состоится путешествие, и соответственно, никого не будет дома.
Сезон квартирных краж: полиция призывает житомирян позаботиться о безопасности своих домов