Журнал Житомир инфо

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2020 » Январь » 811:48:02

В больнице скончался житомирянин, получивший травмы при запуске фейерверка

Вчера, 12:07:02 2289 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В больнице скончался житомирянин, получивший травмы при запуске фейерверка

 В больнице скончался 35-летний мужчина, который получил тяжелые травмы во время запуска фейерверка в Житомире. Об этом стало известно из сообщений в соцсетях.

Информацию подтвердили в ГУ Нацполции Житомирской области, передает сайт Житомир инфо.

Как сообщалось, 1 января на улице Восточной 35-летний мужчина получил тяжелые травмы, решив заглянуть в несработавший фейерверк. В это время произошел взрыв.

Аналогичный случай произошел с 40-летним жителем села Николаевка Коростенского района. Сейчас пострадавший мужчина находится в житомирской больнице.


 
Тэги: Смерть, несчастный случай, Житомир, фейерверк
Комментариев: 5
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 12:21:20, Вчера
0

Ще один невдалий запуск феєрверка, надіюсь без жертв
https://www.facebook.com/sergii.trotsenko/videos/10157873188089437/
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:50:51, Вчера
+1

Мне другое интересно - что он там предполагал увидеть?
ZVEZDA
3 Житомирянин (ZVEZDA)   • 21:51:32, Вчера
+1

Чому не забороняють?
telefon
4 джавахарлал нюру (telefon)   • 23:14:08, Вчера
0

Если соблюдать правила ТБ, то не опасно.
В автоприсшествиях на порядки больше людей гибнет, но авто не запрещают.
И ножи кухонные, которыми много людей режут, тоже не под запретом...
Dimm
5 Димм (Dimm)   • 12:04:48, Сегодня
0

"Если соблюдать правила ТБ, то не опасно" - что значит не опасно? никто точно не знает, что внутри этих устройств. Хоть у одного продавца есть какие то украинские документы реально подтверждающие качество и безопасность это пиротехнического дерьма?
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