В больнице скончался житомирянин, получивший травмы при запуске фейерверка

В больнице скончался 35-летний мужчина, который получил тяжелые травмы во время запуска фейерверка в Житомире. Об этом стало известно из сообщений в соцсетях.
Информацию подтвердили в ГУ Нацполции Житомирской области, передает сайт Житомир инфо
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Как сообщалось, 1 января на улице Восточной 35-летний мужчина получил тяжелые травмы, решив заглянуть в несработавший фейерверк. В это время произошел взрыв
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Аналогичный случай произошел с 40-летним жителем села Николаевка Коростенского района. Сейчас пострадавший мужчина находится в житомирской больнице.
https://www.facebook.com/sergii.trotsenko/videos/10157873188089437/
В автоприсшествиях на порядки больше людей гибнет, но авто не запрещают.
И ножи кухонные, которыми много людей режут, тоже не под запретом...