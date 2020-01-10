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2020 » Январь » 1008:58:03

В Житомире открыли современную диспетчерскую, которая координирует работу «скорых» по всей области. ФОТО

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В Житомире открыли современную диспетчерскую, которая координирует работу «скорых» по всей области. ФОТО

 С первых дней 2020 года в Житомире на коммунальном некоммерческом предприятии «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» заработала современная единая оперативно-диспетчерская служба.

По информации Житомирского облсовета, в диспетчерской обустроено 15 рабочих мест, которые полностью автоматизированы.
 

«Рабочие места оборудованы двумя мониторами, гарнитурами, современными телефонами и другими средствами связи. На больших интерактивных экранах отображаются показатели работы службы в режиме реального времени. Диспетчерская служба принимает вызовы со всей области и направляет на помощь бригады, которые находятся ближе всего к пациентам, даже если эта бригада будет из другого района. Ранее много времени занимало определение, где находится бригада скорой помощи и когда прибудет на вызов. Сейчас система работает для каждого жителя нашей области, и не имеет значения, в каком районе находится больной. Кареты скорой помощи оборудованы GPS, интернетом и мобильной связью. Благодаря этому есть возможность отслеживать движение автотранспорта в режиме онлайн по всей территории области, найти кратчайший маршрут к больному, определить нагрузку медицинской бригады», - рассказала руководитель центра Светлана Мошковская.


На создание современной оперативно-диспетчерской службы было направлено 3,2 млн грн средств областного бюджета и более 10,5 млн грн - это целевая государственная субвенция.

В настоящее время в Житомирской области работает 105 бригад скорой помощи. За последние годы Центр экстренной медицины пополнился 11 новыми современными автомобилями скорой помощи.













Тэги: скорая помощь, диспетчерская, Житомир
Комментариев: 1
Vlad-Zt
1 Vladimir (Vlad-Zt)   • 10:59:44, Сегодня
0

Чиновники так смотрят, будто бы шо то понимают в аппаратуре и прочем, а на самом деле - бараны
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