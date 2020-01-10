В Житомире открыли современную диспетчерскую, которая координирует работу «скорых» по всей области. ФОТО

«Рабочие места оборудованы двумя мониторами, гарнитурами, современными телефонами и другими средствами связи. На больших интерактивных экранах отображаются показатели работы службы в режиме реального времени. Диспетчерская служба принимает вызовы со всей области и направляет на помощь бригады, которые находятся ближе всего к пациентам, даже если эта бригада будет из другого района. Ранее много времени занимало определение, где находится бригада скорой помощи и когда прибудет на вызов. Сейчас система работает для каждого жителя нашей области, и не имеет значения, в каком районе находится больной. Кареты скорой помощи оборудованы GPS, интернетом и мобильной связью. Благодаря этому есть возможность отслеживать движение автотранспорта в режиме онлайн по всей территории области, найти кратчайший маршрут к больному, определить нагрузку медицинской бригады», - рассказала руководитель центра Светлана Мошковская.