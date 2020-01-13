В Житомире спасатели вызволяли юношу, нога которого застряла между трубой дома

В Житомире спасатели помогли юноше, который застрял между трубой и стеной дома. Индицент произошел 11 января по улице Хлебной.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.
«Выяснилось, что парень ориентировочно 12-15 лет застрял ногой между металлической трубой и стеной. По словам самого потерпевшего, он вместе с друзьями час пытались вынуть конечность различными способами и когда поняли, что все бесполезно позвонили на 101»
, - говорится в сообщении.
С помощью гидравлического инструмента спасатели осторожно отогнули трубу и освободили ногу юноши. В медицинской помощи парень не нуждался.