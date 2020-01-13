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В Житомире спасатели вызволяли юношу, нога которого застряла между трубой дома

Сегодня, 08:41:11 511 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире спасатели вызволяли юношу, нога которого застряла между трубой дома

 В Житомире спасатели помогли юноше, который застрял между трубой и стеной дома. Индицент произошел 11 января по улице Хлебной.

Об этом «Журналу Житомира» сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.

«Выяснилось, что парень ориентировочно 12-15 лет застрял ногой между металлической трубой и стеной. По словам самого потерпевшего, он вместе с друзьями час пытались вынуть конечность различными способами и когда поняли, что все бесполезно позвонили на 101», - говорится в сообщении.

С помощью гидравлического инструмента спасатели осторожно отогнули трубу и освободили ногу юноши. В медицинской помощи парень не нуждался.
Тэги: Труба, юноша, дом, Житомир, застрял
Комментариев: 1
німанд
1 Niemand (німанд)   • 10:03:42, Сегодня
0

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