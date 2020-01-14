Часть Житомира сегодня осталась без воды: список адресов

14 января из-за ремонтных работ в разных районах Житомира будет временное отсутствовать водоснабжение. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
Ремонтные работы на водопроводных сетях пройдут по адресам:
- пер. 2-й Чудновский, 4-6;
- ул. Небесной Сотни, 3;
- ул. Покровская, 149,150,151А, 153;
- ул. Победы, 32;
- ул. Короленко, 44;
- ул. Тараса Бульбы-Боровца, 8;
- пер. 1-й Винокуренный, 37;
- Промышленная (территория завода Химволокно);
- пер. 1-й Киевский, 7;
- ул. Мазепы, 84;
- пер. Стуса, 15;
- пересечение ул. Каховская и вул. Западная.
По указанным адресам водоснабжение будет приостановлено. Будет ли осуществляться подвоз воды к домам в КП не уточняют.