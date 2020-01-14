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Часть Житомира сегодня осталась без воды: список адресов

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Часть Житомира сегодня осталась без воды: список адресов

 14 января из-за ремонтных работ в разных районах Житомира будет временное отсутствовать водоснабжение. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".

Ремонтные работы на водопроводных сетях пройдут по адресам:
 
  • пер. 2-й Чудновский, 4-6;
  • ул. Небесной Сотни, 3;
  • ул. Покровская, 149,150,151А, 153;
  • ул. Победы, 32;
  • ул. Короленко, 44;
  • ул. Тараса Бульбы-Боровца, 8;
  • пер. 1-й Винокуренный, 37;
  • Промышленная (территория завода Химволокно);
  • пер. 1-й Киевский, 7;
  • ул. Мазепы, 84;
  • пер. Стуса, 15;
  • пересечение ул. Каховская и вул. Западная.

По указанным адресам водоснабжение будет приостановлено. Будет ли осуществляться подвоз воды к домам в КП не уточняют.
Тэги: Нет воды, Ремонт, водоканал, Житомир
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