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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 19 » 08:59:36

Сегодня в южных и восточных окраинах Житомира не будет воды

Сегодня, 08:59:36 1804 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сегодня в южных и восточных окраинах Житомира не будет воды

 Сегодня, 19 февраля, в Житомире из-за проведения ремонтных работ будет отсутствовать водоснабжение в районе Нижней Полевой. Об этом предупреждает КП "Житомирводоканал".

Также из-за проведения ремонта будет приостановлено водоснабжение:
 
  • ул. Промышленной;
  • с. Слобода-Селецкая;
  • перекресток ул. Святослава Рихтера - ул. Довженко;
  • ул. Большая Бердичевская, 67;
  • ул. Покровская, 20;
  • ул. Офицерская, 18;
  • ул. Кибальчича, 10;
  • ул. Киевская, 73;
  • пров. 1-й Л.Толстого, 1;
  • перекресток ул. Киевской - князей Острожских.

Кроме того, 19 февраля будут проводить строительно-монтажные работы на водопроводной сети, которая тянется от перекрестка Бердичевского и Сквирского шоссе до улицы Ивана Гонты. В связи с проведением работ будет приостановлено водоснабжение:
 
  • в селе Станишевка (квартал по Сквирское шоссе: от улицы Цветочной до улицы Нагорной);
  • в городе Житомир по улице Ивана Гонты от 40 до 60 дома.
Тэги: Нет воды, Житомир, Ремонт, водоканал
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