Сегодня в южных и восточных окраинах Житомира не будет воды

Сегодня, 19 февраля, в Житомире из-за проведения ремонтных работ будет отсутствовать водоснабжение в районе Нижней Полевой. Об этом предупреждает КП "Житомирводоканал".
Также из-за проведения ремонта будет приостановлено водоснабжение:
- ул. Промышленной;
- с. Слобода-Селецкая;
- перекресток ул. Святослава Рихтера - ул. Довженко;
- ул. Большая Бердичевская, 67;
- ул. Покровская, 20;
- ул. Офицерская, 18;
- ул. Кибальчича, 10;
- ул. Киевская, 73;
- пров. 1-й Л.Толстого, 1;
- перекресток ул. Киевской - князей Острожских.
Кроме того, 19 февраля будут проводить строительно-монтажные работы на водопроводной сети, которая тянется от перекрестка Бердичевского и Сквирского шоссе до улицы Ивана Гонты. В связи с проведением работ будет приостановлено водоснабжение:
- в селе Станишевка (квартал по Сквирское шоссе: от улицы Цветочной до улицы Нагорной);
- в городе Житомир по улице Ивана Гонты от 40 до 60 дома.