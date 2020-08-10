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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 10 » 09:59:09

Водоканал информирует о ремонте: пригород без воды, а в Житомире проблемы с напором

Сегодня, 10:20:09 3003 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водоканал информирует о ремонте: пригород без воды, а в Житомире проблемы с напором

 Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" предупреждает, что в среду, 12 августа, пригородные населенные пункты останутся без водоснабжения.

"С 10:00 12 августа до 1:00 13 августа, в связи с проведением работ на магистральном трубопроводе подрядной организацией "КСМ-ГРУП", будет приостановлено водоснабжение в с. Станишевка и пгт Новогуйвинское", - информируют коммунальщики.

Также в связи с проведением работ будет снижено давление подачи воды в Житомире. В частности, проблемы с напором воды могут быть в центральной части города, промышленной зоне и нижней Полевой.

Житомирян и жителей пригорода просят сделать необходимый запас воды.



 
Тэги: Житомир, водоканал, Нет воды, Ремонт
Комментариев: 1
nGray
1 nGray (nGray)   • 12:47:34, Сегодня [Материал]
+1

Написать явно: "У половины города опять не будет воды" водоканалу мешает врожденная скромность. Поэтому теперь это звучит как толерантное "знижено тиск". И с каких пор у вас Вокзальная стала нижней Полевой? В прошлый раз когда "знизили тиск" на Полевой, то на Вокзальной вода целый день толщиной в спичечку. Зато вечером полновесный напор рыжей вонючей жижи по цене питьевой воды пришлось сливать в унитаз.
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