Водоканал информирует о ремонте: пригород без воды, а в Житомире проблемы с напором

Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" предупреждает, что в среду, 12 августа, пригородные населенные пункты останутся без водоснабжения.
"С 10:00 12 августа до 1:00 13 августа, в связи с проведением работ на магистральном трубопроводе подрядной организацией "КСМ-ГРУП", будет приостановлено водоснабжение в с. Станишевка и пгт Новогуйвинское"
, - информируют коммунальщики.
Также в связи с проведением работ будет снижено давление подачи воды в Житомире. В частности, проблемы с напором воды могут быть в центральной части города, промышленной зоне и нижней Полевой.
Житомирян и жителей пригорода просят сделать необходимый запас воды.