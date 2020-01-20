Один из районов Житомира завтра останется без воды

Во вторник, 22 января, в Житомире из-за ремонтных работ будет прекращено водоснабжение в микрорайон Крошня. Соответствующее объявление размещено на сайте КП "Житомирводоканал".
"В среду 22.01.2020 будет остановлено повышающе-насосную станцию 3-го подъема "Крошня". Будут проведены работы по замене запорной арматуры на самой станции, а также замена 2-х задвижек (250d и 300d) на пересечении ул. Тараса Бульбы-Боровца и ул. Покровская", - говорится в сообщении.
В связи с этим водоснабжения в микрорайон будет приостановлено с 10.00
. Коммунальщики говорят, что ориентировочное время завершения работ и восстановление водоснабжения - 20.00
.
"Просим прощение за неудобства"
, - отмечает коммунальное предприятие.
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