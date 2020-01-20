Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 21.01.2020    02:46:03
|
2020 » Январь » 2017:53:45

Один из районов Житомира завтра останется без воды

Вчера, 17:53:25 3006 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Один из районов Житомира завтра останется без воды

 Во вторник, 22 января, в Житомире из-за ремонтных работ будет прекращено водоснабжение в микрорайон Крошня. Соответствующее объявление размещено на сайте КП "Житомирводоканал".
 

"В среду 22.01.2020 будет остановлено повышающе-насосную станцию ​​3-го подъема "Крошня". Будут проведены работы по замене запорной арматуры на самой станции, а также замена 2-х задвижек (250d и 300d) на пересечении ул. Тараса Бульбы-Боровца и ул. Покровская", - говорится в сообщении.


В связи с этим водоснабжения в микрорайон будет приостановлено с 10.00. Коммунальщики говорят, что ориентировочное время завершения работ и восстановление водоснабжения - 20.00.

"Просим прощение за неудобства", - отмечает коммунальное предприятие.
Тэги: Ремонт, водоканал, Крошня, без воды
Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:58:05, Вчера
-1

Наша песня хороша начинай сначала...опять без воды.
Incola
2 Александр (Incola)   • 19:10:10, Вчера
+1

22 - это среда "Звертаємо Вашу увагу на те, що в середу 22.01.2020 буде зупинено підвищувально-насосну станцію 3-го підйому "КРОШНЯ".
RaID
3 Сергій (RaID)   • 23:17:52, Вчера
+1

ЖЖ стайл.
Vlad-Zt
4 Vladimir (Vlad-Zt)   • 23:24:45, Вчера
-1

Это Житомирводоканал так своеобразно решил отметить День Соборности Украины.
Слава Украине! Водоканалу - пива!
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus