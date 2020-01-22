Сегодня 22 января на улице Киевской в Житомире произошло двойное дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса. Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в пресс-служб патрульной полиции Житомирской области.
ДТП произошло в полдень. Троллейбус въехал в бортовой грузовик, а также по инерции «догнала» минифургон.
«В 12:10 22 января на улице Киевской, 99 (между авто- и железнодорожным вокзалами), водитель, 1960 года рождения, управляя троллейбусом «ЛАЗ», не соблюдала безопасную дистанцию и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением водителя 1976 года рождения. Последний в свою очередь вследствие инертного движения въехал в Peugeot Bipper, под управлением водителя 1997 года рождения», - сообщила старший инспектор пресс-службы патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук и отметила, что в ДТП никто не пострадал.
Относительно женщины-водителя троллейбуса был составлен протокол по ст. 124 КУоАП
А утром в этот же день на перекрестке улиц Мазепы и Шевченко не разминулись Renault и «ЗАЗ».
«В 9:33 на служебный планшет поступил вызов про ДТП без травмированных. На месте происшествия выяснилось, что водитель автомобиля Renault Megane, поворачивая налево при зеленом сигнале светофора, не предоставил преимущество в движении автомобилю «ЗАЗ». На водителя Renault был составлен протокол по ст. 124 КУоАП », - сообщили в патрульной полиции.
Вчера, вечером, 21 января 2020 на улице Покровской в Житомире произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и Peugeot. Машины, которые столкнулись, «заблокировали» движение электротранспорта в направлении микрорайона Полевая. Эта автопроисшествие прошла без травмированных.
В Житомире женщина за рулем троллейбуса врезалась в грузовик. ФОТО