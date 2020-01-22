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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Январь » 22 » 21:38:10

В Житомире женщина за рулем троллейбуса врезалась в грузовик. ФОТО

Вчера, 21:41:10 954 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире женщина за рулем троллейбуса врезалась в грузовик. ФОТО

 Сегодня 22 января на улице Киевской в ​​Житомире произошло двойное дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса. Об этом «Журналу Житомира» сообщили в пресс-служб патрульной полиции Житомирской области.

ДТП произошло в полдень. Троллейбус въехал в бортовой грузовик, а также по инерции «догнала» минифургон.

«В 12:10 22 января на улице Киевской, 99 (между авто- и железнодорожным вокзалами), водитель, 1960 года рождения, управляя троллейбусом «ЛАЗ», не соблюдала безопасную дистанцию ​​и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением водителя 1976 года рождения. Последний в свою очередь вследствие инертного движения въехал в Peugeot Bipper, под управлением водителя 1997 года рождения», - сообщила старший инспектор пресс-службы патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук и отметила, что в ДТП никто не пострадал.

Относительно женщины-водителя троллейбуса был составлен протокол по ст. 124 КУоАП

А утром в этот же день на перекрестке улиц Мазепы и Шевченко не разминулись Renault и «ЗАЗ».

«В 9:33 на служебный планшет поступил вызов про ДТП без травмированных. На месте происшествия выяснилось, что водитель автомобиля Renault Megane, поворачивая налево при зеленом сигнале светофора, не предоставил преимущество в движении автомобилю «ЗАЗ». На водителя Renault был составлен протокол по ст. 124 КУоАП », - сообщили в патрульной полиции.

Вчера, вечером, 21 января 2020 на улице Покровской в ​​Житомире произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и Peugeot. Машины, которые столкнулись, «заблокировали» движение электротранспорта в направлении микрорайона Полевая. Эта автопроисшествие прошла без травмированных.
Тэги: дтп, троллейбус, Житомир
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 23:01:33, Вчера
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