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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Январь » 27 » 13:25:40

Психически больной мужчина, которого отлучили от церкви, пристает к беременным житомирянкам. ФОТО

Вчера, 14:50:48 9873 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Психически больной мужчина, которого отлучили от церкви, пристает к беременным житомирянкам. ФОТО

 В центре Житомира, в районе перекрестка ул. Большая Бердичевская - Довженко, разгуливает человек, называющий себя священником, и пристает к беременным женщинам. Об этом сообщили читатели и предоставили фото.

"Недавно у торгового центра" Радуга" около 7:30 утра это тело в нетрезвом состоянии приставало к беременной жене военнослужащего 95 бригады, участника АТО и после словесной перепалки с военнослужащим сделало несколько выстрелов из пистолета в него. Его неадекватное поведение наводит ужас на жителей района, которые опасаются за детей и женщин... ", - сообщил очевидец сайту 1.zt.ua.

По словам читателей, мужчина состоит на учете в психиатрическом диспансере и неоднократно лечился там. Называет себя отец Юрий, в свое время имел приход в с. Кошарище но был отлучен от церкви за кражи икон. Его часто можно увидеть полуголым и нетрезвым в центре города.

Жители района отмечают, что уже неоднократно вызывали полицию, однако пока только открыли уголовное производство по статье «Хулиганство».

"Это не первый случай и вызов полиции. И скорее всего, ему ничего не светит ... Но нам надоела бездеятельность", - рассказал мужчина, который обратился в редакцию.

Стоит отметить, что сейчас "экс-поп" продолжает подрабатывать на кладбище "Дружба" в Житомире. Блуждая между могил в рясе, он предоставляет ритуальные услуги отпевания покойного.

 

Мужчина, называет себя отец Юрий, состоит на учете в психиатрическом диспансере.
Тэги: Житомир, полиция, псих
Комментариев: 11
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:00:21, Вчера
+6

На левшу нарвался?
melan
2 melan (melan)   • 15:02:37, Вчера
+4

косит под дурака
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:57:28, Вчера
-3

Просто больной человек. он когда увидел цену на газ то у него крышу сорвало.
Crespito
3 Hernan (Crespito)   • 15:30:12, Вчера
-3

1
Гражданин
4 Гражданин (Гражданин)   • 15:40:44, Вчера
+5

Конечно, а что АТОшник не обычный человек?
Или ряженое мудило каждый день к людям в городе пристает и стреляет?
pushistik13
10 Пушистик (pushistik13)   • 23:37:26, Вчера
+1

конечно не обычный
это клеймо на всю жизнь
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:56:42, Вчера
-3

Заблудшая душа
Гражданин
8 Гражданин (Гражданин)   • 19:36:44, Вчера
0

Твой коллега
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 18:36:03, Вчера
+4

Пока это чудо не совершит какое-то серьезное преступление, никто ему ничего не сделает на законодательном уровне. Упрятать в лечебницу без его согласия нельзя. Можно лишь в случае признания судом его невменяемым и опасным для общества.
В общем, как бы не возмущались жители, все что остается - избегать встреч с ним или проводить воспитательную работу как на фото (но если он действительно психически больной, то бить по морде тут не поможет - он будет и дальше продолжать делать, что ему хочется).
garold
9 Кonstantin (garold)   • 20:08:57, Вчера
+2

Вы его справку о невменяемости видели?
Admiral8
11 Papa (Admiral8)   • 00:05:26, Сегодня
0

Радуга енто не центр. Центр начинается после ул довженко.
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