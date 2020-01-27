В центре Житомира, в районе перекрестка ул. Большая Бердичевская - Довженко, разгуливает человек, называющий себя священником, и пристает к беременным женщинам. Об этом сообщили читатели и предоставили фото.
"Недавно у торгового центра" Радуга" около 7:30 утра это тело в нетрезвом состоянии приставало к беременной жене военнослужащего 95 бригады, участника АТО и после словесной перепалки с военнослужащим сделало несколько выстрелов из пистолета в него. Его неадекватное поведение наводит ужас на жителей района, которые опасаются за детей и женщин... ", - сообщил очевидец сайту 1.zt.ua
.
По словам читателей, мужчина состоит на учете в психиатрическом диспансере и неоднократно лечился там. Называет себя отец Юрий, в свое время имел приход в с. Кошарище но был отлучен от церкви за кражи икон. Его часто можно увидеть полуголым и нетрезвым в центре города.
Жители района отмечают, что уже неоднократно вызывали полицию, однако пока только открыли уголовное производство по статье «Хулиганство».
"Это не первый случай и вызов полиции. И скорее всего, ему ничего не светит ... Но нам надоела бездеятельность", - рассказал мужчина, который обратился в редакцию.
Стоит отметить, что сейчас "экс-поп" продолжает подрабатывать на кладбище "Дружба" в Житомире. Блуждая между могил в рясе, он предоставляет ритуальные услуги отпевания покойного.
Мужчина, называет себя отец Юрий, состоит на учете в психиатрическом диспансере.
Психически больной мужчина, которого отлучили от церкви, пристает к беременным житомирянкам. ФОТО
Или ряженое мудило каждый день к людям в городе пристает и стреляет?
это клеймо на всю жизнь
В общем, как бы не возмущались жители, все что остается - избегать встреч с ним или проводить воспитательную работу как на фото (но если он действительно психически больной, то бить по морде тут не поможет - он будет и дальше продолжать делать, что ему хочется).