Два рахунки за газ: Як розібратися, заплатити, та зекономити?

Починаючи з 20.01.20 клієнти компаній АТ «Житомиргаз» та ТОВ «Житомиргаз збут» отримали у свої поштові скриньки два рахунки для оплати, пов’язані з послугами газопостачання. Вони викликали багато запитань, дзвінків на гарячі лінії, черг у центри самообслуговування.

Перший рахунок, був виставлений від ТОВ «Житомиргаз збут»: він називається «Плата за спожитий газ протягом грудня 2019 року», і його потрібно оплатити до кінця поточного місяця (плата за газ, спожитий у попередньому місяці). У рахунку вказано, що його необхідно оплатити протягом 5-ти днів з моменту отримання, насправді ж клієнти платять кожен по різному, в кого як виходить.

Другий рахунок, виставлений від АТ «Житомиргаз» називається «Плата за розподіл (доставку) природнього газу». І у ньому вимагається від клієнта здійснити оплату за доставку природнього газу у поточному місяці січні 2020 року - до 20 січня 2020 року. Та чи вірні ці дати?

На ці, та інші питання клієнтів та журналістів на пресконференції для ЗМІ у Житомирі, у понеділок, 27 січня, відповідали керівники компанії АТ «Житомиргаз».



Чому з нового року два рахунки за газ?

- 24 грудня 2019 року НКРЕКП було прийняте рішення вилучити з рахунків за газ плату за його доставку. Зараз споживачі природного газу отримали два окремих рахунки: один за газ, другий – за його розподіл. Щомісячний платіж за доставку газу буде незмінним до 1 липня 2020 року, - розповідає комерційний директор АТ «Житомиргаз» Людмила Усик.

Для кожного клієнта вартість доставки газу розраховується індивідуально і залежить від використаного ним обсягу газу в минулому Газовому році. Взятий для розрахунків на сьогодні Газовий рік - це період з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року.

Щомісячний платіж за доставку газу розраховується наступним чином: індивідуальний об’єм використаного газу ділиться на 12 частин та множиться на діючий тариф на доставку газу. Чинний тариф на розподіл (доставку) для АТ «Житомиргаз» з 1 січня 2020 року складає 1,07 грн. (з ПДВ). А з першого липня 2020 року, згідно рішення НКРЕКП, тариф на розподіл складатиме 1,31 грн. (з ПДВ).

Як розрахувати?

Наприклад, споживач використав 100 кубометрів газу на рік.

100 куб. м * 1,07 / 12 міс. = 8,92 грн.

Отже, щомісячна плата за доставку блакитного палива для такого споживача складе 8,92 грн. на місяць з ПДВ. Це фіксована сума до 1 липня 2020 року.

За словами представників АТ «Житомиргаз» на Житомирщині плата за розподіл (другий рахунок) у середньому буде такою

Для осель з газовою плитою середня плата складатиме - 15 грн/міс.

Плита та газова колонка - 27 грн/міс.

Газове опалення - 144 грн/міс.

Будинок з газовим опаленням – 187 грн/міс.



Чому треба платити за показниками минулого року (вартість доставки газу розраховується індивідуально і залежить від використаного ним обсягу газу в минулому газовому році)? Чи можна платити зараз у 2020 році за показниками використаного обсягу газу поточного місяця 2020 р.?

–Держрегулятор у сфері енергетики та комунальних послуг розробив лише таку методику розрахунків. Від обсягів споживання залежить плата споживача за доставку в наступному році. Якщо впродовж цього газового року споживач зменшить споживання газу, то в наступному році за доставку буде платити менше.



До якої дати треба сплати січневий рахунок за розподіл (доставку)?

– Рахунок за січень-лютий за розподіл (доставку) треба сплатити до 20-го лютого. Відповідно до умов Типового договору на розподіл газу, вартість послуг з доставки газу споживачі повинні сплачувати до 20 числа місяця, в якому надаються послуги. Споживачі можуть сплатити за доставку одним платежем — наперед за півроку або навіть за рік. Таким чином вони зменшать свої витрати на комісію при проведенні платежів. Рахунки для оплати послуг розподілу природного газу споживачі будуть отримувати поштою. Є також можливість завантажити та оплатити рахунок онлайн - в Особистому кабінеті на сайті 104.ua.

Який розмір пені за несвоєчасну сплату? Отримав 24-го січня 2020 рахунок, в якому сказано, що його необхідно оплатити до 20 січня 2020 року.

– За січень та лютий пеня нараховуватися не буде, адже система оплати за доставку газу тільки запровадилася. Ми розуміємо, що людям потрібен час, щоб у всьому розібратися.



Як отримати рахунок вчасно, без запізнення?

По-перше, треба зареєструватися самому та допомогти вашим близьким, рідним, батькам, особливо пенсіонерам, зареєструватися у Особистому кабінеті, та в разі їхньої неможливості - передавати показники замість них. Електронні рахунки у Особистому кабінеті з’являються приблизно з 10-го числа. Це раніше, ніж ви отримаєте паперовий у вашу поштову скриньку. Як тільки рахунок з’являється у Особистому кабінеті – його можна відразу оплатити, не чекаючи паперового рахунку. Допомагайте своїм рідним контролювати свої рахунки за сплачувати за газ онлайн.

Комерційний директор АТ «Житомиргаз» Людмила Усик розповідає, що для зручності клієнтів вони об’єднали одразу два рахунки в Особистому кабінеті. Тепер в одному сервісі на сайті 104.ua або в мобільних додатках 104 Mobile та 104 Mobile Light можна подивитися всю інформацію та розрахуватися як із «Житомиргазом», так і з постачальником газу.

Дві квитанції, дві комісії, як зекономити?

При оплаті через мобільні банкінги (зі смартфону, планшету, комп’ютера) деякі українські банки не беруть жодної копійки комісії за оплату комунальних послуг. Використовуйте це самі, та допомагайте таким чином оплатити газові рахунки та іншу комуналку вашим рідним, близьким, сусідам, які не почувають себе впевнено зі смартфонами, або не мають їх. Поясніть їм, що ходити у касу Укрпошти чи банк, вистояти у черзі щоб заплатити комуналку, віддавши за цей свій час да додаткові гроші за комісію – це не розумно, це пережиток минулого. А замість витрат на комісію, ваша бабуся купить собі щось необхідне.

Наприклад, у Монобанку комісія за оплату комуналки становить 0 грн з усіх карток.

У ПриватБанку для клієнта-пенсіонера, що здійснює комунальні в сумі до 2 000 грн на місяць (включно) через Приват24 (з будь-якої картки) та термінали самообслуговування (тільки з Картки для виплат пенсії) комісія за оплату комуналки становить 0 грн.

У Райффайзен Банку Аваль через мобільний банкінг комісія за оплату комуналки становить 0 грн.

Не оплачуйте комунальні у терміналах самообслуговування, банківських касах, касах Укрпошти – там буде гарантована комісія!

Також за доставку газу споживач може сплатити одним платежем — наперед, за кілька місяців, і якщо це зробити через мобільні банкінги – комісія становитиме 0 грн.