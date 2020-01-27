Из-за спектакля «Евгений Онегин» на русском языке на Житомирщине разгорелся скандал

В Новоград-Волынском (Житомирской области) местные жители неоднозначно встретили новость о том, что в городе собираются показать спектакль «Евгений Онегин» на русском языке.



Информацию с фото городской газеты со статьей «Битва культур на главной сцене Новограда» опубликовали в Facebook в паблике «Братство ОУН-УПА Новоград».



В газете размещена также афиша спектакля.





Возмущенные жители пишут, что в месте, где дислоцируется 30-я отдельная механизированная бригада, которая одной из первых воевала с российскими оккупантами на Донбассе, где живут семьи военнослужащих, погибших от рук россиян, городское управление культуры пытается насаждать культуру страны-агрессора.





Отметим, до войны в Новоград-Волынском размещалось несколько воинских частей, позже они были расформированы. Но все же большую часть населения составляют именно военные и их семьи. Война на востоке Украины коснулась почти всех жителей Новограда. Поэтому пропагандирование русской культуры, хоть и вошедшей в число мировой классики, очень болезненно для жителей города.



Однако в соцсетях вместе с поддержкой мнения о несвоевременности показа произведения Пушкина на сцене городского театра, появились и другие мнения.





Ранее «Журнал Житомира» сообщал о том, что в Новоград-Волынском осквернили память погибшего бойца АТО Юрия Глухова. Сначала неизвестные устроили погром на городском кладбище и разбили памятник на могиле героя. После этого они уничтожили табличку-указатель на улице, которая носит имя Юрия Глухова.



Стоит добавить, что жители Житомира спокойно отнеслись к премьере спектакля на русском языке. "Евгений Онегин" состоится 9 февраля 2020, в воскресенье в Житомирском театре им. И. Кочерги. Цена билетов от 100 грн. В продаже осталось 20% билетов.