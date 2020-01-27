Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Январь » 27 » 16:36:19

Из-за спектакля «Евгений Онегин» на русском языке на Житомирщине разгорелся скандал

Вчера, 16:48:19 1542 13 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за спектакля «Евгений Онегин» на русском языке на Житомирщине разгорелся скандал

В Новоград-Волынском (Житомирской области) местные жители неоднозначно встретили новость о том, что в городе собираются показать спектакль «Евгений Онегин» на русском языке.

Информацию с фото городской газеты со статьей «Битва культур на главной сцене Новограда» опубликовали в Facebook в паблике «Братство ОУН-УПА Новоград».

В газете размещена также афиша спектакля.
 


Возмущенные жители пишут, что в месте, где дислоцируется 30-я отдельная механизированная бригада, которая одной из первых воевала с российскими оккупантами на Донбассе, где живут семьи военнослужащих, погибших от рук россиян, городское управление культуры пытается насаждать культуру страны-агрессора.
 


Отметим, до войны в Новоград-Волынском размещалось несколько воинских частей, позже они были расформированы. Но все же большую часть населения составляют именно военные и их семьи. Война на востоке Украины коснулась почти всех жителей Новограда. Поэтому пропагандирование русской культуры, хоть и вошедшей в число мировой классики, очень болезненно для жителей города.

Однако в соцсетях вместе с поддержкой мнения о несвоевременности показа произведения Пушкина на сцене городского театра, появились и другие мнения.
 


Ранее «Журнал Житомира» сообщал о том, что в Новоград-Волынском осквернили память погибшего бойца АТО Юрия Глухова. Сначала неизвестные устроили погром на городском кладбище и разбили памятник на могиле героя. После этого они уничтожили табличку-указатель на улице, которая носит имя Юрия Глухова.

Стоит добавить, что жители Житомира спокойно отнеслись к премьере спектакля на русском языке. "Евгений Онегин" состоится 9 февраля 2020, в воскресенье в Житомирском театре им. И. Кочерги. Цена билетов от 100 грн. В продаже осталось 20% билетов.

Тэги: скандал, русский язык, Новоград-Волынский, Спектакль
Комментариев: 13
Месть_королевы_Анны
1 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 17:06:43, Вчера
+7

А шкварки жарить на российском газу дурбэлыкам не мешает?
Гражданин
2 Гражданин (Гражданин)   • 17:09:53, Вчера
-14

Я не пользуюсь российским газом, например, и вам не советую.
Dimm
7 Димм (Dimm)   • 17:55:41, Вчера
+3

У Вас газы? Помогите стране. Разорите "Газпром"
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:32:08, Вчера
+4

Ну понеслась, сейчас прибежит Порошенко. Зубко,, Рабинович, Розенблат, Гундич и будут права качать у житомирского драм.театра. Чтоб так все боролись за землю которую будут разпродавать. Совершенно больные люди.
Dimm
4 Димм (Dimm)   • 17:32:44, Вчера
+7

Так они против спектакля на русском языке или против спектакля по роману писателя "страны агрессора". Русский язык как бы еще не под запретом. Может потому, что Пушкин посещал Крым и считал его Российским?
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:47:31, Вчера
+3

У нас в Житомире в основном разговаривают на русском. Не ставился вопрос на Майдане русского языка. Язык это как флешка-передатчик информации. Мой фронтовой друг чечен и мы общались на русском. Украинского Он не знал. а Я не знаю чеченского.
Dimm
6 Димм (Dimm)   • 17:52:08, Вчера
0

Местные "патриоты" именно так и думают
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:08:43, Вчера
+1

Не решается один из самых главных вопросов-это вопрос о коррупции. Второй вопрос не менее важный -это война.Седьмой год пошел. Нас незаметно оккупировали иностранцы.. под благими намерениями вьехали казачим стосом во власть и и начали крупномасштабное ограбление страны. Даже Байден (США)украл четыре газовые области
ZVEZDA
9 Житомирянин (ZVEZDA)   • 18:18:27, Вчера
-11

Так! Молодці! Ніякої москальської мови!
Dimm
11 Димм (Dimm)   • 20:02:59, Вчера
+4

А ты почему на москальскомовной версии сайта пишешь комменты а не украиномовной?
Sams2
10 Семенюк Александр (Sams2)   • 18:25:00, Вчера
+12

Уже и Пушкин агрессор? Вот уж действительно, национализм = слабоумие.
Crespito
12 Hernan (Crespito)   • 20:34:58, Вчера
+3

Ну ОУН-УПА может только орать, а потом втихоря Украину грабить
pushistik13
13 Пушистик (pushistik13)   • 23:36:48, Вчера
0

бандерлоги молодцы
поддерживаю двумя руками
опера - в Вене
головну сцену Новограда нужно развалить до основания как совковое наследие
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