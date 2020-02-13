В течение января 2020 года в учебных учреждениях Житомирщины было осуществлено 110 проверок качества питания детей. По информации Госпродпотребслужбы области, в 83 учебных заведениях были выявлены нарушения.
"Всего проведено 110 мероприятий государственного надзора, в том числе: по вопросу соблюдения санитарного законодательства - 87 мероприятий, по вопросу безопасности пищевых продуктов - 23 мероприятия. В ходе проведения мероприятий государственного надзора выявлены нарушения требований действующего законодательства в 83 учебных заведениях, в том числе: по вопросу соблюдения требований санитарного законодательства - в 70 учреждениях, в сфере безопасности пищевых продуктов - в 13 заведениях", - говорится в сообщении.
В рамках проверок в учреждениях образования двух районов области было изъято 18 кг некачественной и опасной продукции питания с истекшим сроком реализации.
"Руководителям учреждений предоставлено 76 предписаний и распоряжений относительно устранения выявленных нарушений действующего законодательства. Отстранены от работы 6 человек, которые не прошли своевременно периодический профилактический медицинский осмотр"
, - добавляют в Госпродпотребслужбе.
Также к административной ответственности привлечено 38 должностных лиц учреждений образования в 16 районах области.
Во время проверки качества питания в школах и детсадах Житомирщины обнаружили многочисленные нарушения