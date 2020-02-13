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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 13 » 10:16:33

Во время проверки качества питания в школах и детсадах Житомирщины обнаружили многочисленные нарушения

Сегодня, 10:46:33 1207 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Во время проверки качества питания в школах и детсадах Житомирщины обнаружили многочисленные нарушения

 В течение января 2020 года в учебных учреждениях Житомирщины было осуществлено 110 проверок качества питания детей. По информации Госпродпотребслужбы области, в 83 учебных заведениях были выявлены нарушения.
 

"Всего проведено 110 мероприятий государственного надзора, в том числе: по вопросу соблюдения санитарного законодательства - 87 мероприятий, по вопросу безопасности пищевых продуктов - 23 мероприятия. В ходе проведения мероприятий государственного надзора выявлены нарушения требований действующего законодательства в 83 учебных заведениях, в том числе: по вопросу соблюдения требований санитарного законодательства - в 70 учреждениях, в сфере безопасности пищевых продуктов - в 13 заведениях", - говорится в сообщении.


В рамках проверок в учреждениях образования двух районов области было изъято 18 кг некачественной и опасной продукции питания с истекшим сроком реализации.

"Руководителям учреждений предоставлено 76 предписаний и распоряжений относительно устранения выявленных нарушений действующего законодательства. Отстранены от работы 6 человек, которые не прошли своевременно периодический профилактический медицинский осмотр", - добавляют в Госпродпотребслужбе.

Также к административной ответственности привлечено 38 должностных лиц учреждений образования в 16 районах области.
Тэги: дети, проверка, Житомирская область, питание
Комментариев: 2
HOUSE
1 Sergey (HOUSE)   • 11:40:19, Сегодня
0

Даже ребенок в шоке... Фото подтверждает реальность!
Sandra
2 Sandra (Sandra)   • 14:08:52, Сегодня
+1

Когда успели? Дети с каникул практически сразу на карантин.
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