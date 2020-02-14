В Житомире начался этап Всеукраинского конкурса «Учитель года». ВИДЕО

В Житомире 13-го февраля начался областной этап Всеукраинского конкурса "Учитель года". Лучших педагогов Житомирщины будут определять среди преподавателей химии, истории, зарубежной литературы, начальных классов и изобразительного искусства.
В частности, учителя года по предмету "Изобразительное искусство" будут выбирать из 21-го педагога, информирует "Суспільне
".
Учителя уже показывали визитку собственных достижений и сдавали тесты по педагогике и психологии.
"Уметь увидеть окружающий мир. Если я его вижу, то и детям смогу показать"
, - это одно из основных правил преподавания изобразительного искусства для участницы конкурса Ольги Асмоловой из с. Вчерайше Ружинского района.
Женщина также сказала, что к конкурсу присоединилась не ради победы.
"Я хочу, чтобы меня увидели. И прежде у меня была цель, чтобы меня аттестовали, как учителя изобразительного искусства. Потому что я учительница трудового обучения, основ здоровья и искусства. И я бы хотела, чтобы меня аттестовали именно по предмету изобразительного искусства. А еще мне надо выйти из этого кокона, с этого вакуума для общения с людьми", - говорит педагог.
Людмила Свидерская работает учителем изобразительного искусства 17 лет в Новоград-Волынском. Рассказала, что к конкурсу присоединилась потому, что хотела показать себя и посмотреть на других.
"Я практикующий художник, у которого хобби - педагогика. Несмотря на то, что в наших украинских школах изобразительное искусство не считают важным предметом, но только с точки зрения художника, с точки зрения творческого человека можно оценить по достоинству, что такое рисование, насколько оно сильно влияет на ребенка, на его развитие", - рассказала Людмила Свидерская.
По словам заместителя директора областного института последипломного педагогического образования Николая Сюравчика, на основе визитки и тестов в начале марта из пятерки лучших выберут победителя, который и представит Житомирскую область на Всеукраинском этапе в апреле 2020 года.
В Житомире начался этап Всеукраинского конкурса «Учитель года». ВИДЕО