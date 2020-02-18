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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 18 » 14:20:25

Подделали документы, чтобы уменьшить налоги: на таможне в Житомире конфисковали два грузовика. ФОТО

Вчера, 14:32:25 1567 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Подделали документы, чтобы уменьшить налоги: на таможне в Житомире конфисковали два грузовика. ФОТО

 На таможенном посту "Житомир" изъяли два грузовика MAN, которые украинское предприятие пыталось ввезти в Украину по поддельным документам. Как сообщает Киевская таможня Гостаможслужбы, в документах был указан меньший возраст грузовиков, для уклонения от уплаты налогов в полном объеме.

"Два грузовых автомобиля европейского концерна MAN были заявлены к таможенному оформлению на таможенном посту "Житомир" Киевской таможни Гостаможслужбы. По документам, предоставленным к таможенному оформлению, оба грузовика принадлежат к модельному ряду 2015 года, изготовлены в 2015 году и в этом же году впервые зарегистрированы (введены в эксплуатацию) в Швейцарии", - говорится в сообщении.

Когда таможенники начали проверку подлинности документов, то оказалось, что оба грузовика принадлежат к линейке 2013 года, и были изготовлены и введены в эксплуатацию в 2013 году, но не в Швейцарии.


 

"Подделкой документов дельцы пытались уменьшить возраст автомобилей, перевести их в категорию автомобилей возрастом до 5 лет, где ставка акцизного налога в 40 раз ниже, чем для категории авто старше 5 лет. Такими действиями украинское предприятие имело целью уклониться от уплаты налогов в полном объеме", - указано в сообщении.


По выявленным фактам составлены протоколы по признакам ч. 1 ст. 483 (Перемещение через таможенную границу Украины товаров, с сокрытием от таможенного контроля путем представления органу доходов и сборов документов, содержащих ложные сведения о наименовании товаров, их количестве и стоимости) Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает конфискацию товара и штраф в размере 100% стоимости непосредственных предметов правонарушения.

Грузовики изъяты, их стоимость будет определена дополнительно. Материалы дела будут направлены в суд.

Тэги: Житомир, Грузовики, таможня
Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:35:29, Вчера
0

А когда выставят на продажу?
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 20:55:13, Вчера
+1

через недельку-дугую на риа
свижопрыгнаный, небит, некрашен, растаможен
не зря винов нигде нет и даже модель замазали....
bender123
2 vasya (bender123)   • 16:34:04, Вчера
0

не фартануло .. ребя думали что дакже делают все и мы сделаем.. а тут буц и чето пошло не так.. очень интерестно че закончится дело и дойдет ли оно вообще до суда
melan
3 melan (melan)   • 17:23:13, Вчера
0

таможня мзды не берет, будет все по закону.
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