На таможенном посту "Житомир" изъяли два грузовика MAN, которые украинское предприятие пыталось ввезти в Украину по поддельным документам. Как сообщает Киевская таможня Гостаможслужбы
, в документах был указан меньший возраст грузовиков, для уклонения от уплаты налогов в полном объеме.
"Два грузовых автомобиля европейского концерна MAN были заявлены к таможенному оформлению на таможенном посту "Житомир" Киевской таможни Гостаможслужбы. По документам, предоставленным к таможенному оформлению, оба грузовика принадлежат к модельному ряду 2015 года, изготовлены в 2015 году и в этом же году впервые зарегистрированы (введены в эксплуатацию) в Швейцарии"
, - говорится в сообщении.
Когда таможенники начали проверку подлинности документов, то оказалось, что оба грузовика принадлежат к линейке 2013 года, и были изготовлены и введены в эксплуатацию в 2013 году, но не в Швейцарии.
"Подделкой документов дельцы пытались уменьшить возраст автомобилей, перевести их в категорию автомобилей возрастом до 5 лет, где ставка акцизного налога в 40 раз ниже, чем для категории авто старше 5 лет. Такими действиями украинское предприятие имело целью уклониться от уплаты налогов в полном объеме", - указано в сообщении.
По выявленным фактам составлены протоколы по признакам ч. 1 ст. 483 (Перемещение через таможенную границу Украины товаров, с сокрытием от таможенного контроля путем представления органу доходов и сборов документов, содержащих ложные сведения о наименовании товаров, их количестве и стоимости) Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает конфискацию товара и штраф в размере 100% стоимости непосредственных предметов правонарушения.
Грузовики изъяты, их стоимость будет определена дополнительно. Материалы дела будут направлены в суд.
Подделали документы, чтобы уменьшить налоги: на таможне в Житомире конфисковали два грузовика. ФОТО
свижопрыгнаный, небит, некрашен, растаможен
не зря винов нигде нет и даже модель замазали....