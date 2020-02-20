Объявлен 17-миллионный тендер на ремонт моста в Житомирской области

Служба автомобильных дорог в Житомирской области объявила тендер на капитальный ремонт моста через реку Норин в городе Овруч. Объявление о проведении тендера 19 февраля опубликовали на ресурсе ProZorro
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Ожидаемая стоимость закупки - 16 млн 728 тыс. грн. Источник финансирования - государственный бюджет Украины.
Тендерные предложения Служба автомобильных дорог в Житомирской области принимает до 6 марта 2020 года. Начало аукциона запланировано на 10 марта.
Победитель тендера должен выполнить все работы до 31 декабря 2021 года.
Как сообщал «Журнал Житомира
», СБУ разоблачила хищение чиновниками Службы автомобильных дорог Житомирской области средств государственного бюджета, выделенных на восстановление и ремонт моста через реку Ирша
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