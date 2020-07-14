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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 14 » 08:38:13

Поляки за 22 миллиона отремонтируют мост в Житомирской области

Сегодня, 08:48:13 1938 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Поляки за 22 миллиона отремонтируют мост в Житомирской области

 Польская компания SP. Z O.O. Mast-Bud выиграла тендер и проведет в Житомирской области капитальный ремонт моста через реку Тетерев. Речь идет о мосте на автодороге местного значения Коростышев - Киев-Чоп через села Козиевка, Городское и Новогородское.

Информация о заключенном договоре 10 июля опубликована на ресурсе ProZorro.

Как сообщает сайт Житомир инфо, тендер был объявлен весной 2020 года. Департамент регионального развития Житомирской ОГА планировал закупить услуги за 22 млн 969,8 тыс. грн.

В аукционе, который состоялся 3 июня, приняли участие две компании: ООО «Будівельна компанія «Будальянс Груп» (г. Киев) с предложением 22 млн 967,2 тыс. грн и SP. Z O.O. Mast-Bud (г. Быдгощ, Польша) с предложением в 22 млн 740 тыс. грн. Тендерный комитет признал польскую компанию победителем торгов.

По данным ресурса clarity-project.info, SP. Z O.O. Mast-Bud - субъект среднего предпринимательства, зарегистрированный в Республике Польша. Данная фирма в мае 2020-го выиграла тендер Службы автодорог в Житомирской области на капитальный ремонт моста через реку Случь на автодороге Васьковичи - Шепетовка за 40,5 млн грн.
Тэги: Житомирская область, Ремонт, мост, тендер
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