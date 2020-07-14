Поляки за 22 миллиона отремонтируют мост в Житомирской области

Польская компания SP. Z O.O. Mast-Bud выиграла тендер и проведет в Житомирской области капитальный ремонт моста через реку Тетерев. Речь идет о мосте на автодороге местного значения Коростышев - Киев-Чоп через села Козиевка, Городское и Новогородское.
Информация о заключенном договоре 10 июля опубликована на ресурсе ProZorro
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Как сообщает сайт Житомир инфо
, тендер был объявлен весной 2020 года. Департамент регионального развития Житомирской ОГА планировал закупить услуги за 22 млн 969,8 тыс. грн.
В аукционе, который состоялся 3 июня, приняли участие две компании: ООО «Будівельна компанія «Будальянс Груп» (г. Киев) с предложением 22 млн 967,2 тыс. грн и SP. Z O.O. Mast-Bud (г. Быдгощ, Польша) с предложением в 22 млн 740 тыс. грн. Тендерный комитет признал польскую компанию победителем торгов.
По данным ресурса clarity-project.info, SP. Z O.O. Mast-Bud - субъект среднего предпринимательства, зарегистрированный в Республике Польша. Данная фирма в мае 2020-го выиграла тендер Службы автодорог в Житомирской области на капитальный ремонт моста через реку Случь на автодороге Васьковичи - Шепетовка за 40,5 млн грн.